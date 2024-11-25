英超｜箭頭伊沙克腳風大順 紐卡素主場扑「鎚」

阿歷山大伊沙克

英超周一獨腳戲由紐卡素主場對韋斯咸，紐卡素射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)近期爆發，腳風大順；加上這支「東北軍」主場表現出色，要贏近況平平兼作客不濟的「鎚仔幫」，應無難度，熱捧主勝。(球賽編號FB3945，11月26日04:00開賽)

紐卡開季11戰聯賽取得5勝3和3負，表現尚可；球隊國際賽前狀態回勇，上仗作客今季黑馬諾定咸森林，在半場落後一球下，最終反勝3比1；射手伊沙克各項賽事近4場都有入波，之後連國際賽代表瑞典出賽也有士哥，便知此子狀態出色。 前阿仙奴射手、現為球評家的禾確特(Theo Walcott)近期受訪，便大讚伊沙克是「新世代亨利」(Thierry Henry)，大讚這位25歲北歐前鋒，踢法全面，擁有成為頂級前鋒的一切特質；此子上季各項賽事共為紐卡素入25球，以其上佳狀態，今場要撕破韋斯咸防線，不是難事。

安東尼哥頓

球隊另外尚有好消息，今季因傷仍未嘗披甲的前鋒哥林威爾遜(Callum Wilson)，以及休戰了個半月的後防重心捷比亞(Kieran Trippier)傷愈，今場可以候命。再細看紐軍今季聯賽主場戰績，5戰錄得3勝1和1負，與班霸曼城打和1比1，僅不敵大勇的白禮頓0比1，其餘強如阿仙奴與熱刺，都要敗走聖占士公園，今場對手只是中下游的韋斯咸，要延續勝勢不難。