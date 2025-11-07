英超｜紅魔上力 「大」鬥熱刺

兩支英超傳統勁旅今輪先打頭陣，熱刺明天早場迎戰曼聯，冤家路窄，各擅勝場；預計近期火力全開的紅魔，有力帶動主隊鬥攻，今場博「大」盤。(球賽編號FB9280，11月8日20:30開賽)
兩隊今年5月在歐霸決賽碰頭，結果熱刺贏1比0，並取得本季歐聯聯賽參賽資格。季後失盃的曼聯留用主帥艾摩廉(Amorim)，反而熱刺改聘前賓福特主帥法蘭克(Frank)為帥；但英超踢了10輪，兩強又走在同一點，同以5勝2和3負排中上游位置。
曼聯上季四鬥熱刺全敗，包括兩循環聯賽及英聯盃，但近期在艾摩廉麾下續有起色，今季專攻聯賽近4戰錄得3勝1和，包括上仗作客2比2和諾定咸森林一役，尾段圍攻對手幾乎再贏；新三叉戟開始展現威力，尤其馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)爆發力強，表現值回身價。
再者連前隊長中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)也傷愈坐在上場後備席，紅魔暫時只得阿根廷守將利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)一位主要傷兵；今場夫添出擊，必力爭打破去季對賽四敗恥辱。
對手熱刺上仗聯賽倫敦打吡演出劣作，0比1受挫車路士，賽後在鏡頭面前顯示將帥不和的尷尬場面；可幸球隊剛戰周中歐聯4比0大炒哥本哈根，重拾士氣，其中「單刀侍衛」雲迪雲(van de Ven)由後場一次個人表演入波，勁爆全場，亦顯示球隊三線皆有不俗入球能力。
李察利臣料擔正
今場是該隊連續第3場主場出戰，上仗輪換作後備的巴西前鋒李察利臣(Richarlison)及中場主力祖奧包連夏(Joao Palhinha)，今場會再次擔正，或可抵消熱刺其實傷兵不少的隱憂。只是該隊季內英超主弱客強，已連續4戰聯賽主場不勝兼期間場場失波；今場遇上近4戰入10球的紅魔，主隊不會保守，今輪英超早場不難上演入球大戰。
