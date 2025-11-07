英超｜紅魔上力 「大」鬥熱刺

兩支英超傳統勁旅今輪先打頭陣，熱刺明天早場迎戰曼聯，冤家路窄，各擅勝場；預計近期火力全開的紅魔，有力帶動主隊鬥攻，今場博「大」盤。(球賽編號FB9280，11月8日20:30開賽)

兩隊今年5月在歐霸決賽碰頭，結果熱刺贏1比0，並取得本季歐聯聯賽參賽資格。季後失盃的曼聯留用主帥艾摩廉(Amorim)，反而熱刺改聘前賓福特主帥法蘭克(Frank)為帥；但英超踢了10輪，兩強又走在同一點，同以5勝2和3負排中上游位置。

曼聯上季四鬥熱刺全敗，包括兩循環聯賽及英聯盃，但近期在艾摩廉麾下續有起色，今季專攻聯賽近4戰錄得3勝1和，包括上仗作客2比2和諾定咸森林一役，尾段圍攻對手幾乎再贏；新三叉戟開始展現威力，尤其馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)爆發力強，表現值回身價。