英超｜紐卡素作客8蛋贈錫菲聯　捷比亞助攻大三元（附比賽精華）

英超的新晉豪門紐卡素，在周日（24日）的英超，為升班馬的錫菲聯上了寶貴一課。在8個球員分別建功之下，紐卡素得以作客8:0大勝對手，而紐卡素的英格蘭守將捷比亞（Kieran Trippier）今場在助攻方面交出大三元，協助喜鵲取得今季首個代表作。

憑月初賽和愛華頓而賽前未需要墊底的錫菲聯，今仗開賽一度守得住。直到21分鐘防線才開始崩潰，安東尼哥頓（Anthony Gordon）左路推進落底線，再回傳後上的桑恩朗達夫（Sean Longstaff）建功，喜鵲打破了悶局。10分鐘之後，紐卡素的左路角球由捷比亞開出，丹般恩（Dan Burn）遠柱頂入。而4分鐘後，錫菲聯再在死球失守，捷比亞右路開出罰球，由保治文（Sven Botman）頂入，半場紐卡素已經3球在手。