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體育
2023-09-25 11:34:56

英超｜紐卡素作客8蛋贈錫菲聯　捷比亞助攻大三元（附比賽精華）

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紐卡素作客8球重創錫菲聯。(路透社)

紐卡素作客8球重創錫菲聯。(路透社)

英超的新晉豪門紐卡素，在周日（24日）的英超，為升班馬的錫菲聯上了寶貴一課。在8個球員分別建功之下，紐卡素得以作客8:0大勝對手，而紐卡素的英格蘭守將捷比亞（Kieran Trippier）今場在助攻方面交出大三元，協助喜鵲取得今季首個代表作。

憑月初賽和愛華頓而賽前未需要墊底的錫菲聯，今仗開賽一度守得住。直到21分鐘防線才開始崩潰，安東尼哥頓（Anthony Gordon）左路推進落底線，再回傳後上的桑恩朗達夫（Sean Longstaff）建功，喜鵲打破了悶局。10分鐘之後，紐卡素的左路角球由捷比亞開出，丹般恩（Dan Burn）遠柱頂入。而4分鐘後，錫菲聯再在死球失守，捷比亞右路開出罰球，由保治文（Sven Botman）頂入，半場紐卡素已經3球在手。

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朗達夫為紐卡素的大勝揭開序幕。(路透社) 丹般恩為紐卡素頂入第2球。(路透社) 哥林威爾遜無人看管下頂成5:0。(路透社) 哥林威爾遜無人看管下頂成5:0。(路透社) 般奴古馬雷斯為紐卡素射成7:0。(路透社) 伊沙克後備上陣射成8:0。(路透社)

紐卡素24年來最大勝仗

換邊後紐卡素繼續得勢不饒人，捷比亞在左路快腳傳中，入楔的哥林威爾遜（Callum Wilson）在無人看管下頂入，56分鐘為紐卡素拉開4粒，而捷比亞亦交出3次助攻。之後哥頓禁區頂地波彎去遠柱，令紐卡素在61分鐘再入一球。米基爾阿米朗（Miguel Almiron）利用速度在68分鐘接應隊友直線，單刀為球隊攻入第6球。而輸掉半打的錫菲聯，防線全面崩潰，在73分鐘犯錯被喜鵲反擊，最終由般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）遠柱射入，而後備上陣的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）亦藉主隊士氣低迷，在87分鐘為紐卡素「埋齋」。

紐卡素對上一次入8球，已經是在1999年的聯賽，以8:0擊敗另一支雪菲爾市球會錫週三。而這是錫菲聯在英超史上的最大敗仗。

英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）
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