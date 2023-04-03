英超︱紐卡素兩球擊敗曼聯　一報聯賽決賽之辱反超上第3

在2月時的聯賽盃決賽，曼聯在溫布萊球場以2:0擊敗紐卡素奪標。然而回到英超，喜鵲在主場一報決賽落敗之仇，以同樣的比數擊敗曼聯，並且取代紅魔升上聯賽的第3位。

聯賽第3及第4位之爭，聯賽盃贏過的曼聯，在作客聖占士公園卻未見取得優勢。上半場喜鵲有多次的埋門機會，只是桑恩朗達夫（Sean Longstaff）與祖爾韋洛克（Joe Willock）的射門都高出，而阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的頭槌又未能過到曼聯門將的迪基亞（David de Gea），半場雙方踢平0:0。