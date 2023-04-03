英超︱紐卡素兩球擊敗曼聯　一報聯賽決賽之辱反超上第3

在2月時的聯賽盃決賽，曼聯在溫布萊球場以2:0擊敗紐卡素奪標。然而回到英超，喜鵲在主場一報決賽落敗之仇，以同樣的比數擊敗曼聯，並且取代紅魔升上聯賽的第3位。
聯賽第3及第4位之爭，聯賽盃贏過的曼聯，在作客聖占士公園卻未見取得優勢。上半場喜鵲有多次的埋門機會，只是桑恩朗達夫（Sean Longstaff）與祖爾韋洛克（Joe Willock）的射門都高出，而阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的頭槌又未能過到曼聯門將的迪基亞（David de Gea），半場雙方踢平0:0。
曼聯全場僅6次射門
不過換邊後，喜鵲終於打破悶局。韋洛克接應隊友辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）頭槌的二傳，門前頂入空門，在65分鐘為紐卡素取得領先。紅魔今倘作客東北表現完全不在狀態，全場就僅6次射門，而且只有1次中目標，對比紐卡素22次攻門，差距明顯。而喜鵲也在88分鐘將比數擴大，後備入替的哥林威爾遜（Callum Wilson）接應角球頂入，令紐卡素得以2:0擊敗曼聯完場。
紐卡素贏波之後，與曼聯同得50分，並以較佳的得失球，力壓紅魔升下聯賽的第3位。喜鵲自2002至03年球季以來，未試過取得聯賽前4的位置，而這可能將是20年來再次取得歐聯的席位。