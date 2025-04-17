英超｜紐卡素大炒水晶宮　升上聯賽第3

紐卡素連同聯賽盃決賽在內已連贏6場，並升上聯賽的第3位。在周三（16日）晚的英超補賽，紐卡素主場5:0擊敗水晶宮，壓過諾定咸森林升上聯賽的第3位。由於英超球會今季在歐聯的表現，聯賽前5可獲歐聯資格，令紐卡素將有機會再戰歐聯。

紐卡素自上月作客擊敗韋斯咸後，連同聯賽盃的決賽，賽前已錄5連勝。主場迎戰水晶宮，球隊14分鐘由積及梅菲（Jacob Murphy）的靚波領先，他在右路禁區的底線，窄位勁射網頂，令喜鵲先開紀錄。36分鐘水晶宮有一次追平機會，因為水晶宮的角球，視像助理裁判（VAR）指紐卡素門將的尼克普比（Nick Pope）擊中對手的基斯李察士（Chris Richards），球證翻看影片後判12碼。伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）「塞步」主射卻未騙得過普比而射失。結果水晶宮2分鐘後再輸一球，哈維班尼斯（Harvey Barnes）的傳中，被馬克古希（Marc Guehi）改變方向入網，喜鵲領先2:0。