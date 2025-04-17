英超｜紐卡素大炒水晶宮　升上聯賽第3

紐卡素連同聯賽盃決賽在內已連贏6場，並升上聯賽的第3位。在周三（16日）晚的英超補賽，紐卡素主場5:0擊敗水晶宮，壓過諾定咸森林升上聯賽的第3位。由於英超球會今季在歐聯的表現，聯賽前5可獲歐聯資格，令紐卡素將有機會再戰歐聯。
紐卡素自上月作客擊敗韋斯咸後，連同聯賽盃的決賽，賽前已錄5連勝。主場迎戰水晶宮，球隊14分鐘由積及梅菲（Jacob Murphy）的靚波領先，他在右路禁區的底線，窄位勁射網頂，令喜鵲先開紀錄。36分鐘水晶宮有一次追平機會，因為水晶宮的角球，視像助理裁判（VAR）指紐卡素門將的尼克普比（Nick Pope）擊中對手的基斯李察士（Chris Richards），球證翻看影片後判12碼。伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）「塞步」主射卻未騙得過普比而射失。結果水晶宮2分鐘後再輸一球，哈維班尼斯（Harvey Barnes）的傳中，被馬克古希（Marc Guehi）改變方向入網，喜鵲領先2:0。
上半場補時階段，紐卡素再入兩球。先是班尼斯接應隊友反擊的長傳，個人推入禁區起腳射成3:0，加上法比安舒哈（Fabian Schar）接應罰球開出，前柱點頂入，半場令喜鵲4球在手。換邊後紐卡素再有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）把握隊友迫甩對手腳下球，在58分鐘射入，紐卡素最終以5:0大勝。紐卡素目前以59分壓過森林升上聯賽的第3位，與次席阿仙奴相差4分，球隊與第6的車路士有4分距離，令紐卡素爭取來季的歐聯席位處於有利位置，餘下6場聯賽喜鵲仍要對阿士東維拉、車路士及阿仙奴3支前列球隊。