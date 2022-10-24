英超︱紐卡素挫熱刺升上第4　干地促「開水喉」增兵

英超新晉「豪門」的紐卡素，在周日（23日）的賽事作客以2:1擊敗熱刺，並以得失球力壓車路士升上聯賽的第4位。而熱刺領隊干地（Antonio Conte）賽後表示，球隊需要時間和耐性，以及需要金錢的支持，暗示球隊需要「開水喉」增兵。

熱刺的法國籍門將洛里斯（Hugo Lloris）繼續成為球隊的炸彈。今仗主場對紐卡素，31分鐘就因為一次出迎時與對手的哥林威爾遜（Callum Wilson）相撞，後者回身取得皮球笠入，球證之後亦翻看VAR確認入球有效。不過洛里斯繼續接二連三導致球隊失分，在40分鐘，洛里斯將皮球傳去左路，不過被對手快一步截得，並由米基爾阿米朗（Miguel Almiron）快放入禁區，窄位射入，為喜鵲半場擴大領先2:0。

換邊後熱刺終於有扳干機會，哈利卡尼（Harry Kane）接應隊友角球的二傅，門前頂入空門，在54分鐘為熱刺追近比數。不過主場的熱刺最後也沒有再取得入球，並以1:2見負。贏波的紐卡素以21分，以較住得失球守，升上聯賽的第4位置。

干地認球隊陣容深度不足

在近5場輸足3場，干地賽後表示：「我們需要時間以及耐性，那當然還有錢。」他續指：「現在我唯一的擔心是，我們真的要祈求保祐不要再受傷。因為我們不是一支陣容深度足夠的球隊去應付英超及歐聯，然而這不是對球會的不滿。當然球員是需要休息有兩日休息回復，因為我們有些球員已連續上陣7場的比賽，我們目前沒有可能作出輪換。」

干地再指：「在我發言前，我當然有審視過自己，我們只是剛開始推動熱刺發展，將熱刺帶到更好位置以及在重要位置有競爭力，我們只是開始。因此我們要承受得起這狀況。對我來說這非易事，但我們要承擔得起以及控制好這狀況。」