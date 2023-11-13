英超｜紐卡素連敗捱鬧 捷比亞回應球迷：知道有幾多傷兵？

傷兵滿營的紐卡素，英超作客慘吞護級分子般尼茅夫兩蛋，錄得連敗後，有北上捧場擁躉鬧爆；英格蘭國腳捷比亞(Kieran Trippier)賽後按捺不下怒火，走到場邊跟球迷「頂撞」。今役喜鵲再添十字軍，巴拉圭翼鋒米基爾阿米朗(Miguel Almiron)傷出，相信「紐記」醫療團隊在國際賽期間，將要忙個不停。

英超爭前4的紐卡素，上周中在歐聯敗走多蒙特後，又要北上鬥般尼茅夫；受嚴重傷兵問題影響，正選陣容重用17歲中場李維士米利(Lewis Miley)，18歲前鋒賓柏堅臣(Ben Parkinson)也以後備登場；若非門將尼克普比(Nick Pope)屢救險球，紐卡素或不只吞兩蛋。紐卡素開季英超12戰錄得半數敗仗，上季同期只1次輸一場。