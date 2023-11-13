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體育
2023-11-13 04:30:27
日報

英超｜紐卡素連敗捱鬧 捷比亞回應球迷：知道有幾多傷兵？

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傷兵滿營的紐卡素，英超作客慘吞護級分子般尼茅夫兩蛋，錄得連敗後，有北上捧場擁躉鬧爆；英格蘭國腳捷比亞(Kieran Trippier)賽後按捺不下怒火，走到場邊跟球迷「頂撞」。今役喜鵲再添十字軍，巴拉圭翼鋒米基爾阿米朗(Miguel Almiron)傷出，相信「紐記」醫療團隊在國際賽期間，將要忙個不停。

英超爭前4的紐卡素，上周中在歐聯敗走多蒙特後，又要北上鬥般尼茅夫；受嚴重傷兵問題影響，正選陣容重用17歲中場李維士米利(Lewis Miley)，18歲前鋒賓柏堅臣(Ben Parkinson)也以後備登場；若非門將尼克普比(Nick Pope)屢救險球，紐卡素或不只吞兩蛋。紐卡素開季英超12戰錄得半數敗仗，上季同期只1次輸一場。

賽後有紐卡素球迷在看台怒罵，捷比亞上前與球迷對質說：「我們沒有盡力嗎？知道我們有多少傷兵？喂！知道我們有多少傷兵嗎？」捷比亞在之後的記招解釋：「有部分球迷很激動，當然也是合理；他們經歷遠征，花很多錢來看我們比賽，我只是與其中一位球迷對話，我說我們已盡力了。」但他補充：「根本毋須擔心，我們在聯賽仍處良好位置、我們在歐聯競逐，英聯盃打入8強，所以毋須緊張。己隊被打敗，要為賽果道歉；但重要是夥伴們都已傾盡全力，我們是在如此情況下盡了力。」主帥賀維(Eddie Howe)也同意捷比亞說法：「情緒高漲，我們全都一樣。沒問題，我們感謝所有隨隊作客的球迷，今天的確很難受。」

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紐卡素的主力傷兵名單已增至10人以上，唯望接近兩周國際賽期傷兵情況好轉，下戰(本月25日)返主場迎戰車路士。

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