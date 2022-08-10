英超︱紐卡素3件球衣都撞色　對白禮頓要換熱身衫

紐卡素今個周末會作客白禮頓，然而喜鵲今年公布的3件球衣卻全部都與主隊撞色，令球隊需要將熱身球衣製成一件一次用的比賽球衣。

紐卡素的傳統用色是黑白直間，而白禮頓就是藍白直間，這意味兩隊的主場球衣必然相似，而球隊今年的作客球衣則是一件藍色球衣，第3作客就是白衣配綠邊，即是全部都跟白禮頓相撞。因此球隊最終被迫要推出多一件只用一次的球衣應付這場比賽。

球隊在周二(9日)就宣布，推出一件其實是球會熱身球衣改成的比賽球衣，這件球衣上還印有紐卡素主場聖占士公園與泰恩橋的背景。