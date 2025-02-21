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體育
2025-02-21 15:40:00

英超｜紐尼斯係咪利物浦敗家仔？ xG數據分析失機次數

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紐尼斯（Darwin Nunez）對維拉時空門不入，錯失了xG高達0.89的黃金機會。（資料圖片）

紐尼斯（Darwin Nunez）對維拉時空門不入，錯失了xG高達0.89的黃金機會。（資料圖片）

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英超周中快車利物浦作客阿士東維拉，後備換入的利物浦前鋒紐尼斯（Darwin Nunez） ，在下半場錯失一次黃金機會空門射失，直奔主場球迷所在的Holte End看台時，諷刺的嘲笑聲響徹球場。

利物浦隊長雲迪克在2︰2打和失分後，以較體面的說法回應：「我們應該入三球。」但評述員的語氣更加直白，前利物浦前鋒科拿批評道：「這次失誤真的糟糕，堪稱本年度最離譜的射失之一，他竟在8碼內離譜地射斜，是不應該發生的。」

利物浦主帥史洛治（Arne Slot）賽後批評紐尼斯的態度：「這不是我們平時看到的他，他沒有像往常那樣拼盡全力。」但他補充道：「我原本希望他能再得到一次機會，因為像他這樣的球員，應該不會連續錯失兩次機會。」

阿仙奴前鋒夏維斯（Kai Havertz）xG轉化率76%。 尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）xG轉化率為71%。 紐尼斯xG轉化率為63.3%。

《獨立報》 體育作者 Lawrence Ostlere 數據列出自2022年夏天加盟利物浦以來，紐尼斯在86場英超比賽中攻入24球，平均每193分鐘射入一球。然而，他在這段時間的預期入球（xG）累計為38球，意味紐尼斯浪費了14次入波良機。單是對維拉的空門機會，xG就高達0.89。

加盟利物浦後xG38球 實際入24球

紐尼斯的整體xG轉化率為63.3%，在他加盟利物浦以來，這數據在至少攻入20球的31名英超球員中排名最低。或許阿仙奴和車路士球迷對於夏維斯（76%）和尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson，71%）的浪費機會情況已見怪不怪，但紐尼斯的把握能力顯然更差。與此同時，曼城的菲爾科頓（Phil Foden）則在轉化率的另一端遙遙領先，他幾乎能夠將一半機會變成入球。

經過兩年半的英超生涯後，紐尼斯留給外界的印象是一名充滿激情的前鋒，但卻時常像一頭在瓷器店裡橫衝直撞的公牛。他在比賽精華中不僅貢獻精彩入球，同樣也有令人瞠目結舌的射失。

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面對外界的批評，紐尼斯選擇強硬回應。他賽後在社交平台發文：「三周前（對賓福特梅開二度）我不是最好的，現在我也不是最差的。如果我跌倒了，我就會爬起來。你們永遠不會看到我放棄。我會全力以赴，直到在利物浦的最後一天。」

紐尼斯︰你們永遠不會看到我放棄

事實上，紐尼斯的數據雖然令人沮喪，但也並非全無亮點。成為一名高產射手的關鍵不在於把握機會的效率，而是持續獲得射門機會。自2022年8月以來，英超入波最多的兩名球員是夏蘭特和沙拿，他們之所以能成為頂級射手，不是因為能夠完成困難的射門，而是因為能夠源源不斷地獲得絕佳機會。從這個角度來看，紐尼斯至少仍能找到射門空間，最終或會帶來回報。

這又回到「預期入球定律」的基本原則——隨著時間推移和樣本數增大，那些表現過度或不足的球員，最終幾乎都會回歸正常水平。歷史告訴我們，只要紐尼斯繼續他的職業生涯並且持續射門，他的轉化率應該會回升。

原文刊登於 Yahoo 體育

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