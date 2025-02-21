《獨立報》 體育作者 Lawrence Ostlere 數據列出自2022年夏天加盟利物浦以來，紐尼斯在86場英超比賽中攻入24球，平均每193分鐘射入一球。然而，他在這段時間的預期入球（xG）累計為38球，意味紐尼斯浪費了14次入波良機。單是對維拉的空門機會，xG就高達0.89。 加盟利物浦後xG38球 實際入24球 紐尼斯的整體xG轉化率為63.3%，在他加盟利物浦以來，這數據在至少攻入20球的31名英超球員中排名最低。或許阿仙奴和車路士球迷對於夏維斯（76%）和尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson，71%）的浪費機會情況已見怪不怪，但紐尼斯的把握能力顯然更差。與此同時，曼城的菲爾科頓（Phil Foden）則在轉化率的另一端遙遙領先，他幾乎能夠將一半機會變成入球。 經過兩年半的英超生涯後，紐尼斯留給外界的印象是一名充滿激情的前鋒，但卻時常像一頭在瓷器店裡橫衝直撞的公牛。他在比賽精華中不僅貢獻精彩入球，同樣也有令人瞠目結舌的射失。

面對外界的批評，紐尼斯選擇強硬回應。他賽後在社交平台發文：「三周前（對賓福特梅開二度）我不是最好的，現在我也不是最差的。如果我跌倒了，我就會爬起來。你們永遠不會看到我放棄。我會全力以赴，直到在利物浦的最後一天。」 紐尼斯︰你們永遠不會看到我放棄 事實上，紐尼斯的數據雖然令人沮喪，但也並非全無亮點。成為一名高產射手的關鍵不在於把握機會的效率，而是持續獲得射門機會。自2022年8月以來，英超入波最多的兩名球員是夏蘭特和沙拿，他們之所以能成為頂級射手，不是因為能夠完成困難的射門，而是因為能夠源源不斷地獲得絕佳機會。從這個角度來看，紐尼斯至少仍能找到射門空間，最終或會帶來回報。 這又回到「預期入球定律」的基本原則——隨著時間推移和樣本數增大，那些表現過度或不足的球員，最終幾乎都會回歸正常水平。歷史告訴我們，只要紐尼斯繼續他的職業生涯並且持續射門，他的轉化率應該會回升。 原文刊登於 Yahoo 體育