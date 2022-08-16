英超︱紐尼斯領紅僅和水晶宮　利物浦兩戰未勝

上屆英超亞軍的利物浦，聯賽兩仗未勝。在周一(15日)晚的比賽，紅軍主場先被水晶宮的韋費特沙夏（Wilfried Zaha）攻破大門，更有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）下半場初段領紅，不過紅軍仍憑路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）入球，為球隊追平，而紅軍目前開季只2戰2和。

上仗作客富咸賽和2:2，紅軍在晏菲路迎戰水晶宮仍然是先落後的一隊，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）32分鐘在反擊下的一記長傳，沙夏接應單刀，為作客的水晶宮先開紀錄，半場紅軍以1球落後。

紅軍下仗作客曼聯

換邊後紅軍再處劣勢，今夏新加盟的烏拉圭前鋒紐尼斯，用頭撞對手的佐基姆安達臣（Joachim Andersen），57分鐘領紅牌離場，利物浦被迫少打一人。不過，紅軍在61分鐘就由戴亞斯扣入中路大位射入，為利物浦追平1:1。而雙方之後都沒有取得入球，紅軍今季兩戰兩和，下仗將作客奧脫福面對兩戰全敗的曼聯，上演一場落難的「雙紅會」。

利物浦中場占士米拿（James Milner）賽後表示：「顯然我們一直希望贏，尤其是在主場。我想我們開始得不曾，不過之後中後開始失去自己節奏。他們明顯是有質素，他們永遠是有能力在反擊製造麻煩，我們防守是可以做得更好。」