英超｜絕大比數決定續用VAR　將試行工資帽系統

由狼隊提出，要求在下季取消視像助理裁判（VAR）系統的決定，在周四（6日）的英超聯會議中，在大比數被否決下維持。同時有關於工資帽取代財務穩健條例，亦獲球會的支持，會在新季試行。

對於狼隊提出取消VAR，英超20支球會最終得出是19對1的比數，以大比數決定維持採用，但新季的VAR操作就會作出多項的改變。狼隊在會後表示，對有關投票結果感到失望，但是歡迎賽會承諾會改善系統。在來季，VAR除了會引入半自動越位系統，以加快作出裁決之外，還將會加入現場公布，由球證在裁決後向現場即時解釋判決。有關的現場公布，其實在去年的女子世界盃以及美職聯賽都有在採用。