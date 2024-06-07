英超｜絕大比數決定續用VAR　將試行工資帽系統

由狼隊提出，要求在下季取消視像助理裁判（VAR）系統的決定，在周四（6日）的英超聯會議中，在大比數被否決下維持。同時有關於工資帽取代財務穩健條例，亦獲球會的支持，會在新季試行。
對於狼隊提出取消VAR，英超20支球會最終得出是19對1的比數，以大比數決定維持採用，但新季的VAR操作就會作出多項的改變。狼隊在會後表示，對有關投票結果感到失望，但是歡迎賽會承諾會改善系統。在來季，VAR除了會引入半自動越位系統，以加快作出裁決之外，還將會加入現場公布，由球證在裁決後向現場即時解釋判決。有關的現場公布，其實在去年的女子世界盃以及美職聯賽都有在採用。
英格蘭足總主席的奇勒（Malcolm Clarke）指出，需要在現行的系統作出改變，是因為球迷認為不能再接受那些問題。而英超方面，希望VAR的操作可以更透明，而裁判的負責人韋比（Howard Webb）相信這會讓球證的決策過程獲更多的理解。
另外除了有關VAR的問題，在會議亦有就對於現時盈利及財務穩定條例作出更改進行討論，並會在新季推出工資帽的規則，在新一季球隊限制開支不能多於他們盈利的85%，但就限於陣容內，同時有關的工資帽會以收入最低的球會為基礎，賽會指有關的規定是為保障聯賽中的競爭平衡，並已獲得球會在投票中通過。