英超｜維拉不滿對熱刺「被改期」遷就歐霸決賽 斥賽會大細超

阿士東維拉高層怒斥英超在未經同意下，將球隊主場對熱刺的比賽提前兩日舉行，形容此舉是為了遷就熱刺準備歐霸決賽，並對維拉造成「明顯的不公平對待」。
這場比賽原定於5月18日（星期六）進行，但因熱刺有望晉級5月21日舉行的歐霸決賽。英超賽會應熱刺要求，將比賽提前至5月16日（星期四）上演。
維拉足球運營總監Damian Vidagany在社交平台 X 發文表達不滿：「賽程改了，非常唔開心。雖然唔係最壞情況，但球會上下已經努力爭取保住原定的比賽時間，全為保護球迷權益，這是我們的責任。這次改期唔係針對熱刺。」維拉在聯賽榜仍爭逐前五，希望來季可踢歐聯，因此在情在理也寸土不讓。
Vidagany 強調：「希望日後英超及足總都會記住今次對維拉的大細超，若維拉未來在歐洲賽程上需要協助時，都會一視同仁地支持。維拉上季與今季都未感受到這份支持。」
歐霸決賽勢鬥曼聯
熱刺目前在歐霸四強首回合以 3:1 領先波杜基林特，若能晉級，決賽對手極可能是曼聯。紅魔在首回合以3:0擊敗畢爾包。
若不作改動，原本熱刺比賽仍排在5月18日，而曼聯聯賽則已定於5月16日作客車路士，如此將令曼聯在休息日方面取得明顯優勢。
原文刊登於 Yahoo 體育