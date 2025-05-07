英超｜維拉不滿對熱刺「被改期」遷就歐霸決賽 斥賽會大細超

阿士東維拉高層怒斥英超在未經同意下，將球隊主場對熱刺的比賽提前兩日舉行，形容此舉是為了遷就熱刺準備歐霸決賽，並對維拉造成「明顯的不公平對待」。

這場比賽原定於5月18日（星期六）進行，但因熱刺有望晉級5月21日舉行的歐霸決賽。英超賽會應熱刺要求，將比賽提前至5月16日（星期四）上演。

維拉足球運營總監Damian Vidagany在社交平台 X 發文表達不滿：「賽程改了，非常唔開心。雖然唔係最壞情況，但球會上下已經努力爭取保住原定的比賽時間，全為保護球迷權益，這是我們的責任。這次改期唔係針對熱刺。」維拉在聯賽榜仍爭逐前五，希望來季可踢歐聯，因此在情在理也寸土不讓。