英超｜維拉主場鬥列斯聯 賽前鬥增兵

經過英足盃激戰後，英超今晚香港時間深夜重燃戰火上演獨腳戲，由易帥後重上正軌的阿士東維拉，主場鬥護級心切的列斯聯(14/1 04:00)。兩軍在冬窗轉會市場已經出手，寄望下半季會有一番作為。
重返英超的西班牙名帥艾馬利，自去年11月上任英國中部大會維拉後，球隊在英超錄得3勝1和1負，回升中游；不過該隊剛戰英足盃竟然爆大冷，主場受挫英乙史提芬納治，今夜重返英超戰場，要力爭上游重拾士氣，當然不敢怠慢。
艾馬利剛從西甲貝迪斯搜得良將，出擊力強的29歲左閘阿歷斯摩蘭奴(Alejandro Moreno)將穿起「15」號波衫，並會跟隊內同位的盧卡斯迪治尼、老將艾舒利楊格作良性競爭。不過預計法國守將迪治尼、聯同門將達米安馬天尼斯、中堅泰朗明斯及前鋒貝安迪亞及奧尼屈堅斯，今場將復任正選。
據報紀錄轉會費簽法國20前鋒
對手列斯聯聯同小休前，近4場聯賽只得2和2負，距離降班區只有2分；上仗英足盃苦戰作客逼和英冠卡迪夫城，要擇日重賽。領隊馬殊著急，上仗盃賽已讓新簽守將禾巴後備登場，這位奧地利人今場有機會在英超處子演出。正選門將梅斯利亞及首席前鋒洛迪高，亦會重返正選陣容。
球隊最新據報以紀錄轉會費逾3,500萬英鎊，成功簽入德甲賀芬咸的法國20前鋒佐真尼奧魯達(Georginio Rutter)，只等完成體測便會簽下5年合約；希望該消息能夠「沖喜」，令今屆作客8戰聯賽只取5分的列斯聯，盡快打開今年勝門。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)