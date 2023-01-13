英超｜維拉主場鬥列斯聯 賽前鬥增兵

經過英足盃激戰後，英超今晚香港時間深夜重燃戰火上演獨腳戲，由易帥後重上正軌的阿士東維拉，主場鬥護級心切的列斯聯(14/1 04:00)。兩軍在冬窗轉會市場已經出手，寄望下半季會有一番作為。

重返英超的西班牙名帥艾馬利，自去年11月上任英國中部大會維拉後，球隊在英超錄得3勝1和1負，回升中游；不過該隊剛戰英足盃竟然爆大冷，主場受挫英乙史提芬納治，今夜重返英超戰場，要力爭上游重拾士氣，當然不敢怠慢。

艾馬利剛從西甲貝迪斯搜得良將，出擊力強的29歲左閘阿歷斯摩蘭奴(Alejandro Moreno)將穿起「15」號波衫，並會跟隊內同位的盧卡斯迪治尼、老將艾舒利楊格作良性競爭。不過預計法國守將迪治尼、聯同門將達米安馬天尼斯、中堅泰朗明斯及前鋒貝安迪亞及奧尼屈堅斯，今場將復任正選。

