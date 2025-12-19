英超｜維拉主場「細」鬥紅魔

連同早前主場2比1絕殺「一哥」阿仙奴，維拉計全部所有賽事或主場同樣累計9連勝，聯賽躋身三甲。球隊期間的漂亮勝仗其實不多，鬥英超下游的列斯聯及韋斯咸半場落後，主場鬥包尾狼隊苦戰至下半場小勝1比0；但在名帥艾馬利(Emery)麾下，中前場入球球員分布平均，臨場變陣高效。

維拉一號門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)，受背傷困擾上陣仍成疑，荷蘭門將比蘇治(Bizot)仍可勝任；球隊近9戰主場全勝只失4球，包括打敗曼城及阿仙奴只共失1球，鬥紅魔之後，年尾更要接連作客倫敦撼車路士及阿仙奴，這三關絕不易過，部署將會傾向謹慎。

曼聯正經歷自主帥艾摩廉(Amorim)去年年尾上任以來，戰績最平穩的一段時間，近10戰只曾一敗，包括主場0比1不敵愛華頓。球隊近兩仗先後4比1大炒狼隊及被般尼茅夫4比4逼和，鋒力似在急速上升之中。