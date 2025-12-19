英超｜維拉主場「細」鬥紅魔

近期炙手可熱的阿士東維拉，是否確認是今季爭霸要角，相信年尾3戰極為關鍵，包括該隊周日深夜將於英超主場迎戰「紅魔」曼聯。兩軍旗鼓相當，可先取[3.5]球細盤。(球賽編號FB1363，12月22日0:30開賽)
連同早前主場2比1絕殺「一哥」阿仙奴，維拉計全部所有賽事或主場同樣累計9連勝，聯賽躋身三甲。球隊期間的漂亮勝仗其實不多，鬥英超下游的列斯聯及韋斯咸半場落後，主場鬥包尾狼隊苦戰至下半場小勝1比0；但在名帥艾馬利(Emery)麾下，中前場入球球員分布平均，臨場變陣高效。
維拉一號門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)，受背傷困擾上陣仍成疑，荷蘭門將比蘇治(Bizot)仍可勝任；球隊近9戰主場全勝只失4球，包括打敗曼城及阿仙奴只共失1球，鬥紅魔之後，年尾更要接連作客倫敦撼車路士及阿仙奴，這三關絕不易過，部署將會傾向謹慎。
曼聯正經歷自主帥艾摩廉(Amorim)去年年尾上任以來，戰績最平穩的一段時間，近10戰只曾一敗，包括主場0比1不敵愛華頓。球隊近兩仗先後4比1大炒狼隊及被般尼茅夫4比4逼和，鋒力似在急速上升之中。
曼聯右路失兩主力
可惜隊內兩位進攻好手麥比奧莫(Mbeumo)及阿密特迪亞路(Amad Diallo)已暫時離隊，為所屬國家隊備戰非國盃；巴西防中大將卡斯米路(Casemiro)累計黃牌夠數，今場停賽。3大得分主力缺陣下，傷癒的箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)、翼衛柏德列多古(Patrick Dorgu)及之前打入冷宮的中場明奈(Mainoo)今場將受重用，鋒線侵略性或會減弱。
相反上仗主場失4球亦會令艾摩廉改動防線人選，傷癒多時的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)隨時作季內首次正選；加「辣」防守再謀突擊求破維拉長勝金身，預期今場是五五波之爭，入球不會多。
