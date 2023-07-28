英超︱維拉紐卡素友賽試用球員視角鏡頭　不過球例不允許比賽使用

在緊張刺激的英超比賽，究竟對球員的要求有多高，或者單看廣角的直播，未必親身感受到。不過英超賽會在近日於美國進行的挑戰賽，分別嘗試在球員以及球證身上，戴上第一身的鏡頭，讓球迷對足球有新的視野。然而英國傳媒指，這做法短期內不可能在真正的比賽中實現，原因是國際足球理事會（IFAB）的球例，仍未允許。

英超賽會在昨日（27日）發布了兩條分別是紐卡素般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）以及阿士東維拉泰利文斯（Youri Tielemans）的隨身鏡頭。從鏡頭之中，球迷可以感受到英超職業球員之間的激烈程度，對於球迷來說新的視角也提高了球迷的第一身感受，而在新科技底下，鏡頭就不過是在球衣上開一個洞口，而且不影響球員走動或表現。

▼泰利文斯視角片段▼