英超︱維拉贏富咸升上聯賽第5　李斯特城迫和列斯1:1

季中接手阿士東維拉的艾馬利（Unai Emery），在他領軍下球隊取得10場不敗，並已升上聯賽的第5位。其中在周二（25日）的比賽，憑泰朗明斯（Tyrone Mings）頭槌建功，以1:0小勝富咸。而兩支護級球隊，李斯特城就迫和列斯聯1:1，兩隊仍要為護級努力。

在艾馬利接手維拉前，謝拉特（Steven Gerrard）領軍僅11戰2勝，在聯賽排17，不過在艾馬利接掌後，維拉20場聯賽13勝，並且在聯賽升上第5位，但比熱刺多打一場。在周二的這場比賽，維拉上半場21分鐘，由明斯接應角球頂入，令這支伯明翰市球會取得連續10場的不敗。大有機會在來季，取得13年來首個歐洲賽的資格。