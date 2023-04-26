英超︱維拉贏富咸升上聯賽第5　李斯特城迫和列斯1:1

季中接手阿士東維拉的艾馬利（Unai Emery），在他領軍下球隊取得10場不敗，並已升上聯賽的第5位。其中在周二（25日）的比賽，憑泰朗明斯（Tyrone Mings）頭槌建功，以1:0小勝富咸。而兩支護級球隊，李斯特城就迫和列斯聯1:1，兩隊仍要為護級努力。
在艾馬利接手維拉前，謝拉特（Steven Gerrard）領軍僅11戰2勝，在聯賽排17，不過在艾馬利接掌後，維拉20場聯賽13勝，並且在聯賽升上第5位，但比熱刺多打一場。在周二的這場比賽，維拉上半場21分鐘，由明斯接應角球頂入，令這支伯明翰市球會取得連續10場的不敗。大有機會在來季，取得13年來首個歐洲賽的資格。
華迪後備救主
至於在另一場聯賽，兩支護級球隊的對壘，李斯特城上半場雖然有泰利文斯（Youri Tielemans）遠射楣底入網，不過球證之後翻看VAR後，認為李城球員越位，令入球無效。相反之後列斯聯有史尼史泰拉（Luis Sinisterra）接應傳中頂入，令客隊在20分鐘取得領先。
落後的李城之後換入球隊射手的占美華迪（Jamie Vardy），這位36歲射手在80分鐘為球隊扳平。而之後他再有一次射破對手龍門，不過同樣被球證指越位而無效。令李城僅以1:1賽和列斯，與對手可說是兩敗俱傷，因為李城目前以29分，與降班區的愛華頓相差僅1分，並多打一場，而列斯就以30分排第16，仍未脫離降班危機。