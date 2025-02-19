英超｜維拉鋒力「大」增迎紅軍

今晚歐聯夜，英超亦上演精彩獨腳戲，由兩支已直入歐聯16強的球隊對戰；鋒力大增的阿士東維拉，迎擊「一哥」利物浦。兩軍求勝不求和，足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號FB7764，2月20日03:30開賽)
「紅軍」利物浦本月下半個月「地獄」賽程，今晚來到第3擊；該隊之前先被愛華頓逼和2比2，然後上仗主場苦戰2比1險勝狼隊，其中下半場錄得零中框射門，是該會英超史上主場首次，可見主力開始出現疲態。
可幸紅軍士氣搭夠，傷兵不多。主帥史諾為停賽上訴中，今場仍可在場邊督師；上仗半場退下火線的中堅伊巴希馬干拿迪，今場仍可跟華基爾雲迪積克，鎮守後防。荷蘭前鋒加普因傷，今場仍上陣成疑，但達雲紐尼斯可升正攻堅；更有中場居迪斯鍾斯波監期滿，加強中場活力。當然重中之重是埃及射手穆罕默德沙拿，此子已連續6戰上陣入波共7球；今場紅軍只要贏波，可拋離次席阿仙奴10分，當然機不可失。
拉舒福特新加盟爭表現
對手維拉上月放走新星祖漢杜蘭，但簽得多位著名鋒將加盟，其中從曼聯借用的拉舒福特，上仗半場入替後，在左路側擊表現勇猛；「福仔」更射罰球中楣由箭頭奧尼屈堅斯補中，1比1逼和葉士域治。球隊野心不少，希望在歐聯建一番功業外，聯賽近4戰不勝後已落至第9位，要爭上游博來季歐戰席位，亦是重要任務。
主隊今場雖有上仗傷出的中堅保巴卡卡馬拉倦勤，由車路士借將阿素迪沙斯夥拍泰朗明斯，默契及穩健度自然令人擔心。但喜見拉舒福特、當耶爾馬倫及馬高阿辛斯奧等新兵，可支援箭頭奧尼屈堅斯；主帥艾馬利必躍躍欲試，鬥攻搶3分，今場入球不會少。
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