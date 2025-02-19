英超｜維拉鋒力「大」增迎紅軍

今晚歐聯夜，英超亦上演精彩獨腳戲，由兩支已直入歐聯16強的球隊對戰；鋒力大增的阿士東維拉，迎擊「一哥」利物浦。兩軍求勝不求和，足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號FB7764，2月20日03:30開賽)

「紅軍」利物浦本月下半個月「地獄」賽程，今晚來到第3擊；該隊之前先被愛華頓逼和2比2，然後上仗主場苦戰2比1險勝狼隊，其中下半場錄得零中框射門，是該會英超史上主場首次，可見主力開始出現疲態。

可幸紅軍士氣搭夠，傷兵不多。主帥史諾為停賽上訴中，今場仍可在場邊督師；上仗半場退下火線的中堅伊巴希馬干拿迪，今場仍可跟華基爾雲迪積克，鎮守後防。荷蘭前鋒加普因傷，今場仍上陣成疑，但達雲紐尼斯可升正攻堅；更有中場居迪斯鍾斯波監期滿，加強中場活力。當然重中之重是埃及射手穆罕默德沙拿，此子已連續6戰上陣入波共7球；今場紅軍只要贏波，可拋離次席阿仙奴10分，當然機不可失。