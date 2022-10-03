英超｜羅渣士「保位」戰 李城鬥森林提早護級

英超本輪尾場上演早來的護級大戰，由包尾的「狐狸」李斯特城，在香港時間周一深夜，於東密德蘭打吡戰(East Midlands derby)迎戰尾二的升班馬諾定咸森林(04/10 03:00)。兩軍季初組軍方針大不同，李城財困近乎「有出無入」，森林豪簽逾20名新兵，破英國球會單一轉會窗紀錄；不過兩軍表現同樣差劣，急需一場勝仗重振士氣，今場「大」戰可期！

兩軍成績不似預期，尤其2015/16年度神奇封王英超的李城，對上3屆仍能取得前8名成績，不過泰國班主今夏大閂水喉，兩大防守主力離隊外，中前攻擊主力長期有離心，「前後失守」下，開季7戰1和6負是英超史上最差的季初成績。據英國傳媒報道，泰國班主艾也屈(Aiyawatt)將會繼8月20日「狐狸」主場1比2受挫修咸頓後，再次在令夜親臨王權球場觀戰；而該隊今場之後，將對般尼茅夫、水晶宮、列斯聯及狼隊，羅渣士帥位保衛戰正式啟動。羅渣士賽前說：「我未有跟班主傾談過，他們對我信任，並預期我可扭轉形勢，否則，他們會跟我說。」

主隊陣容上，早前有傷的尼日利亞主力中場尼迪迪，賽前已復操，35歲的王牌前鋒占美華迪，雖然今屆上陣436分鐘顆粒無收，但仍會掛帥，而中場主力占士麥迪臣、哈維班尼斯、泰利文斯及達斯貝利賀爾將從後支援。球隊最令人憂心仍是一條今屆7戰已失22球的防線，取代離隊卡斯柏舒米高擔正的門將丹尼禾特不穩，新加盟的法國守將菲斯跟北愛國腳莊尼伊雲斯扼守中路，亦需時間磨合。

