英超︱美國財團仍有意收購愛華頓　作價約4億英鎊

英國傳媒報道，愛華頓的股櫂有可能變動，來自美國的KAM體育集團，未有因為年初討論中止而放棄，並再次向愛華頓班主Farhad Moshiri提出收購。有指近日的討論進程理想，作價預計約4億英鎊（約34.98億港元）。

多個英國傳媒報道，KAM體育集團今年初收購愛華頓失敗後，雖然Moshiri聲稱球會是「非賣品」，不過KAM近日單獨向Moshiri進行討論。《金融時報》報道指，KAM集團計劃以4億英鎊作出收購，而在過去數日的談判過程亦順利，有可能會達成協議。然而有報道又指，有關的收購可能受到近期英國市場緊縮所影響。而若然愛華頓成功出售，目前20支英超球會將有一半落入美國財團之手。

一半英超球會將落入美財團手

KAM集團自稱是家族擁有的集團，擁有管理國際頂級運動資產的經驗。而公司由來自美國明尼亞波利斯的甘明斯基家族持有，在當地以地產投資起家。甘明斯基家族早前亦有參與曼聯及車路士的收購。

Farhad Moshiri今年初就否認會出售愛華頓，指球會屬「非賣品」，而他自2016年接手後在球隊投資數億英鎊，當包括為球會興建容納5.3萬人的新球場，預計2024年啟用。而球會在過去3年的虧損達3.72億英鎊（約32.47億港元），僅僅避過英超的財政健全政策而免於降級。