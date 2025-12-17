英超｜般奴費南迪斯稱受曼聯「傷害」　指今夏想迫去沙特阿拉伯

英超曼聯的葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），在接受訪問時透露，在今夏意識到球會想將自己賣去沙特阿拉伯的希拉爾，令他感到「受傷害」。

般奴在接受葡萄牙足協的頻道訪問中透露，在今夏自己拒絕轉投希拉爾的建議。他指自己感覺被球會強迫離隊：「我對球會有這種感覺『如果你走這對我們也不是太壞』，這令我覺得有點受傷。」他指：「比起傷害我，這讓我更加傷感。我是個沒有人可以挑釁的球員，我永遠是隨時候命，我永遠付出最好。我可以在這個轉會窗離開，我可以賺到更多錢。我可以在今季贏更多錦標，而我決定不走，這不只是家庭的因素，還有我真的喜愛這個球會。」般如又表示：「球會想我離開，我與總監有討論過，我覺得他們沒有勇氣做出決定，因為領隊需要我。不過如果我說要走，即使領隊要我留，球會都會讓我決定。」