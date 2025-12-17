英超｜般奴費南迪斯稱受曼聯「傷害」　指今夏想迫去沙特阿拉伯

英超曼聯的葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），在接受訪問時透露，在今夏意識到球會想將自己賣去沙特阿拉伯的希拉爾，令他感到「受傷害」。
般奴在接受葡萄牙足協的頻道訪問中透露，在今夏自己拒絕轉投希拉爾的建議。他指自己感覺被球會強迫離隊：「我對球會有這種感覺『如果你走這對我們也不是太壞』，這令我覺得有點受傷。」他指：「比起傷害我，這讓我更加傷感。我是個沒有人可以挑釁的球員，我永遠是隨時候命，我永遠付出最好。我可以在這個轉會窗離開，我可以賺到更多錢。我可以在今季贏更多錦標，而我決定不走，這不只是家庭的因素，還有我真的喜愛這個球會。」般如又表示：「球會想我離開，我與總監有討論過，我覺得他們沒有勇氣做出決定，因為領隊需要我。不過如果我說要走，即使領隊要我留，球會都會讓我決定。」
般奴在2020年從士砵亭加盟曼聯，為球隊上陣307場入、103球。他據報獲希拉爾以1億英鎊的轉會費以及提出70萬英鎊的周薪。在今年10月，他曾表示在世界盃前不會與任何人討論未來的去向。這位曼聯隊長與球隊的合約至2027年才結束，並有1年的選擇權。
不滿摩洛哥拒酌情放人
另外曼聯對於摩洛哥足協表示憤怒，原因是他們拒絕讓馬薩奧利（Noussair Mazraoui）留隊參與對般尼茅夫的聯賽。在上周五（12日）艾摩廉（Ruben Amorim）曾表示球會在與摩洛哥商討酌情讓馬薩奧利延遲歸隊，讓他參與聯賽後才返回非洲參與非洲國家盃的比賽。國際足協（FIFA）在12月3日時表示，球會僅需在12月15日才放人，而不是國際賽要求的14日，而今年非國盃在12月21日至明年1月18日舉行。當中曼聯的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及阿密特迪亞路（Amad Diallo）都獲喀麥隆及科特迪瓦批准延遲，僅東道主的摩洛哥拒絕。