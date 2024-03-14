英超｜般尼茅夫半場吞盧頓三蛋　下半場連入四球反勝（附比賽精華）

英超周中的獨腳戲，般尼茅夫上演一場經典的反勝比賽。球隊主場在半場落後3球之下，以4:3反勝盧頓，成為英超史上第5支能夠在落後3球仍然反勝的隊伍。
仍要為護級努力的盧頓，作客去到般尼茅夫有好開始。陳達毅（Tahith Chong）在9分鐘接應隊友的傳中，後柱無人看管下頂入，為球隊取得領先。而奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在31分鐘接應隊友橫傳掃入，更令盧頓拉開比數，加上羅斯巴克利（Ross Barkley）上半場補時推入禁區勁射，半場盧頓3球在手。
蘇蘭基早段為主隊追回一球
可是下半場戰情完全改變。主隊的般尼茅夫先在50分鐘，由蘇蘭基（Dominic Solanke）利用個人能力，禁區轉身射入，為反勝揭開序幕。到62分鐘，般尼茅夫的一次角球攻勢，盧頓防線遲遲不能解圍，沙巴尼（Illya Zabarnyi）補上一頭頂向遠柱，雖然有盧頓球員解圍，但電子儀器判定皮球已經入網，球證因此判入球。而安東尼施美安（Antoine Semenyo）在2分鐘後，禁區內射近柱入網，令般尼茅夫迅速將比數追平3:3，這位加納國腳在83分鐘再接應隊友直線，壓入禁區射入，令般尼茅夫戲劇性反勝4:3。
這是般尼茅夫在今年以來的首場主場勝利，而球隊目前聯賽以35分排第13位，至於盧頓仍得21分排降班區內的第18位。