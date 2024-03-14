英超｜般尼茅夫半場吞盧頓三蛋　下半場連入四球反勝（附比賽精華）

英超周中的獨腳戲，般尼茅夫上演一場經典的反勝比賽。球隊主場在半場落後3球之下，以4:3反勝盧頓，成為英超史上第5支能夠在落後3球仍然反勝的隊伍。

仍要為護級努力的盧頓，作客去到般尼茅夫有好開始。陳達毅（Tahith Chong）在9分鐘接應隊友的傳中，後柱無人看管下頂入，為球隊取得領先。而奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在31分鐘接應隊友橫傳掃入，更令盧頓拉開比數，加上羅斯巴克利（Ross Barkley）上半場補時推入禁區勁射，半場盧頓3球在手。