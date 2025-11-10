英超｜般尼茅夫史葛點解只限被英格蘭徵召？

阿歷斯史葛獲徵召入選英格蘭國家隊，意味他有機會成為歷史上第三位出生於海峽群島的英格蘭大國腳。 Robin Jones - AFC Bournemouth via Getty Images

般尼茅夫中場新星阿歷斯史葛（Alex Scott）獲杜曹（Thomas Tuchel）徵召入選英格蘭國家隊，即將參加稍後的世界盃外圍賽。這意味他有機會成為歷史上第3位出生於海峽群島的英格蘭大國腳。第一位是修咸頓名宿拿鐵斯（Matt Le Tissier），他和阿歷斯史葛一樣，都是出生於根西島（Guernsey），而另一位是來自澤西島（Jersey）的車路士後衛拿索斯（Graeme Le Saux）。

根西島位於英國及法國之間的海峽，面積比香港還要細，人口不到10萬人。

現時效力曼聯女子隊的Maya Le Tissier，同樣來自根西島，她亦是史葛的繼姐，並代表英格蘭女足。