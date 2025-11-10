英超｜般尼茅夫史葛點解只限被英格蘭徵召？

般尼茅夫中場新星阿歷斯史葛（Alex Scott）獲杜曹（Thomas Tuchel）徵召入選英格蘭國家隊，即將參加稍後的世界盃外圍賽。這意味他有機會成為歷史上第3位出生於海峽群島的英格蘭大國腳。第一位是修咸頓名宿拿鐵斯（Matt Le Tissier），他和阿歷斯史葛一樣，都是出生於根西島（Guernsey），而另一位是來自澤西島（Jersey）的車路士後衛拿索斯（Graeme Le Saux）。
根西島位於英國及法國之間的海峽，面積比香港還要細，人口不到10萬人。
現時效力曼聯女子隊的Maya Le Tissier，同樣來自根西島，她亦是史葛的繼姐，並代表英格蘭女足。
威爾斯主帥比拿美（Craig Bellamy）早前曾嘗試徵召出身於澤西島、現效力些路迪Callum Osmond，但最終未能成功。
澤西島、根西島以及曼島（Isle of Man）被定義為「皇室屬地」，屬於英倫群島的一部份，但並非英國（United Kingdom）領土。
這些島嶼各自擁有獨立政府，負責處理內政事務，但國王仍是其國家元首，英國政府則負責其外交與國防事務。
以往出生於皇室屬地的球員，可自由選擇代表英格蘭、蘇格蘭、威爾斯或北愛爾蘭出戰。但歐洲足協近期修改規則，明確規定海峽群島出生的球員，只能代表英格蘭，理由是地理上最接近王室屬地的國家。
這也意味著，Callum Osmond雖曾代表威爾斯青年隊上陣，但如今已無法再代表威爾斯成年國家隊出賽。
