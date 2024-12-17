英超｜般尼茅夫末段罰球追平韋斯咸　聯賽三連勝後首失分

般尼茅夫與韋斯咸在周一晚進行這場的英超獨腳戲。兩隊在上半場都未能打開紀錄，比賽去到87分鐘才出現比分的轉變，雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）右路的傳中，般尼茅夫的泰拿阿當斯（Tyler Adams）的手接觸到皮球，在視像助理球證提示下，球證改判罰12碼。鎚仔幫由盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）操刀射入，令球隊取得領先。可是韋斯咸的優勢僅維持不夠3分鐘，般尼茅夫在完場前獲得一個罰球，後備上陣的烏拿操刀，為般尼茅夫追平1:1。

伊拉奧拿不滿罰12碼

般尼茅夫的聯賽連勝走勢斷攬，目前在英超排第6位，有機會來季爭取歐洲賽資格，而他們與第5位的曼城其實也僅差2分，如果贏波更是有機會超越曼城。至於韋斯咸現時聯賽排第14。般尼茅夫主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）賽後指，深信烏拿是有能力為球隊追平：「所有人都知道，仔可以做得到。他訓練了很多次，這次雖然有點遠，不過他們知道即使這不能入球也不遠矣。」

對於阿當斯的12碼，伊拉奧拿表示：「我們季前就與球證就過，他們給我們的指引是，不要叫球員把手放在背後防守，因為這動作不自然的。而我表示『你肯定？因為我不想付出代價』他們當時說這不會罰。然後，這就罰了。這是自然的，任何人踢過波都知道，當你出腳攔截都會一隻手伸高一隻手垂低的。有時球證們的決定，是對你不利。你得與他們討論，這一次，他們解釋了，然後花了5分鐘去討論。這是第一次發生的，這次罰12碼，現在我不知道他們下季又說甚麼了。」