本周英超早場紅魔作客熱刺，艾摩廉在記者會上被問到C朗就曼聯發表的言論，直言曼聯「缺乏結構」並「走在錯誤的道路上」。

但C朗並未批評艾摩廉本人，反而表示：「他已經盡力而為。你還能要求甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」艾摩廉曾與C朗在葡萄牙國家隊是隊友，當聽到對方力撐，他只承認球會過去確實犯過錯，但強調目前最重要的是面向未來。「當然，C朗知道自己的一言一行都有巨大影響。」

「我們現在要做的，是專注於未來。我們明白球會過去犯了不少錯誤，但我們正努力改變。不要再聚焦過去的事情，而要關注當下的努力。我們正在重建結構、改變工作方式，以及對球員的期望與要求。情況在好轉，我們要繼續向前，忘掉過去。」艾摩廉說。