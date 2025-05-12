曼聯最近主場再失利，以0:2不敵韋斯咸。曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）坦言，如果球隊將本季末段的低迷狀態帶入下季，他或許應該主動離開。
自1月26日以來，曼聯在聯賽中只擊敗過已降班的葉士域治（Ipswich）與李斯特城（Leicester），目前正經歷英超七場不勝，追平球會歷來最長不勝紀錄。
艾摩廉賽後表示：「我們每個人都要認真思考很多問題，現時大家都在想歐霸盃決賽，但問題根本不在決賽，我們有更大的事情要解決。我指的不僅是我自己，還有整間球會的文化、球隊的文化。我們必須作出改變。這是球會歷史上的關鍵時刻。」這名葡萄牙教頭續道︰「今個夏天我們必須更堅決、更勇敢，絕不能讓下季重蹈覆轍。如果新球季仍以這種氛圍開始，我應該讓出位置，讓新血接手。」
按每勝三分計算，曼聯今季可能錄得自1930-31年降班以來最差積分（當年42場得29分），目前紅魔僅得39分，位列第16位，只領先熱刺與三支降班隊伍。
「我們的處境，令我感到羞愧。」艾摩廉說。他深知不論5月22日凌晨3時於畢爾包對熱刺的歐霸盃決賽結果如何，若球會未能徹底改革，就算奪冠也無濟於事。
曼聯今季寫下多項黑歷史
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今季英超已吞下17場敗仗，為1973-74年以來最多（當季敗20場降班）。
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今季主場9次落敗，與1930-31、1933-34、1962-63並列隊史單季主場最多敗仗。
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艾摩廉領軍期間英超七場不勝（兩和五負），追平1992年9月至11月期間不勝紀錄。
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今季曼聯主場有12場先失一球，創英超時代新高，2023-24球季為11場。
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韋斯咸今仗是自2006-07年後首度於奧脫福贏波，亦是隊史第五次聯賽雙殺曼聯。
艾摩廉直言：「作為曼聯主帥，在這個排名上有何感受？當然是羞愧。」
儘管拉特克里夫爵士(Jim Ratcliffe)與格拉沙家族正應對五年來逾3.7億鎊虧損，並推動第二輪裁員及削減內部福利。「歐霸盃決賽只是我們問題中最小的一個。我們需要更深層次的改革。對我們而言，英超與歐聯都好像遙不可及，我們要認清現實。我並不擔心決賽，屆時大家會集中精神。但我不確定參加歐聯，是否真的是最好的選擇。」
艾摩廉：球隊缺乏緊迫感，正侵蝕曼聯的「大球會心態，我們在歐霸盃未必踢得好，但有贏波的決心，總能找到勝利之道，大家很專注。但回到英超就好像失去了專注力。我們後防毫無緊迫感，進攻亦是如此。我們要更具侵略性，當球隊落後時，應該像世界末日一樣去爭勝。」
艾摩廉批評曼聯球員無緊迫感
「現在球員好像覺得無所謂，反正排名已無太大變動。這正是最危險的信號。若作為曼聯球員，對輸波不再害怕，那便已經失去了作為大球會應有的精神。」
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