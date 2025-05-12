曼聯最近主場再失利，以0:2不敵韋斯咸。曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）坦言，如果球隊將本季末段的低迷狀態帶入下季，他或許應該主動離開。

自1月26日以來，曼聯在聯賽中只擊敗過已降班的葉士域治（Ipswich）與李斯特城（Leicester），目前正經歷英超七場不勝，追平球會歷來最長不勝紀錄。

艾摩廉賽後表示：「我們每個人都要認真思考很多問題，現時大家都在想歐霸盃決賽，但問題根本不在決賽，我們有更大的事情要解決。我指的不僅是我自己，還有整間球會的文化、球隊的文化。我們必須作出改變。這是球會歷史上的關鍵時刻。」這名葡萄牙教頭續道︰「今個夏天我們必須更堅決、更勇敢，絕不能讓下季重蹈覆轍。如果新球季仍以這種氛圍開始，我應該讓出位置，讓新血接手。」