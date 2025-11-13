英超｜若賽會引入工資帽　多支球會與球員工會或提出訴訟

英超球會下星期將會舉行會議，討論是否取代現有的《盈利及可持續發展規例》（PSR），而當中亦有建設增設限制薪酬上限的「工資帽」，不過多支球會以及英格蘭職業球員協會（PFA）皆反對，當中更有可能有球會提出訴訟。

目前英超球會的PSR，限制了球隊的開支與收入需要平衡，而在討論中還提及另一項的「由上至下綁定（TBA）」計劃，將限制球會在球員薪酬、經理人及轉會費的開支，不能多於轉播及獎金收入最低球會的5倍，而有關的項目獲通過，球會無論收入有多高，其開支都會受到制肘。PFA的行政總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示，球員協會是反對有關的計劃，並指不排隊提出法律挑戰。