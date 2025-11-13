英超｜若賽會引入工資帽　多支球會與球員工會或提出訴訟

英超球會下星期將會舉行會議，討論是否取代現有的《盈利及可持續發展規例》（PSR），而當中亦有建設增設限制薪酬上限的「工資帽」，不過多支球會以及英格蘭職業球員協會（PFA）皆反對，當中更有可能有球會提出訴訟。
目前英超球會的PSR，限制了球隊的開支與收入需要平衡，而在討論中還提及另一項的「由上至下綁定（TBA）」計劃，將限制球會在球員薪酬、經理人及轉會費的開支，不能多於轉播及獎金收入最低球會的5倍，而有關的項目獲通過，球會無論收入有多高，其開支都會受到制肘。PFA的行政總裁莫蘭高（Maheta Molango）表示，球員協會是反對有關的計劃，並指不排隊提出法律挑戰。
賽會否認諮詢不足
莫蘭高在英國廣播公司（BBC）的電台節目表示：「我們球圈有種傾向，是覺得我們可以凌駕於法律之上，不過足球並不能凌駕於法律，可是不幸是，現實是你不能人為地限制一個人謀生的能力。無論PFA是否採取行動，聯賽會其實他們都已經知道，內部也有球會將對這項措施提出法律挑戰，而最終獲勝的只有律師。在財務可持續性方面，我們可以達成共識，但這（工資帽）不能單方面強加。這需要與適當的人協商，並且必須尊重機制。」
不過英超聯賽會表示：「我們不同意PFA對計劃的財務規管的看法，而我們有進行過廣泛諮詢建議。自2024年3月以來，PFA有多次機會就這些提案提供意見建修改的建議。然而聯賽會收到的意見，包括PFA的意見，我們都有認真考慮過，並在適當情況下納入規則的草案中。我們的目標是維護英超聯賽的價值及公平競爭，確保各球會以可持續的財務方式經營。」