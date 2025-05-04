英超｜英國政府「嫌錢腥」　修例禁止英超海外搞正式比賽

作為全球最多人收看的英超卻嫌錢腥，英國政府準備在即將立法的《足球管治法案》中加入條文，禁止英超在境外舉行正式比賽。(路透社資料圖片)

每逢球季抖暑期間，好多歐洲大球會都會去亞洲及美國踢熱身賽，美其名係操練做準備，實際卻係搵真銀。而呢啲表演賽，老老實實球員有幾認真對待，大家心知肚明。所以一直以來，為推廣聯賽，一直有聲音建議每年將一兩場正式比賽移師海外舉行，NBA及美國職棒都有類似搞作，吸引大批海外球迷入場，既贏掌聲亦豬籠入水。

事賽上，西甲及意甲已公開表示，計劃最快於下季開始將比賽移師海外舉行。但作為全球最多人收看的英超卻嫌錢腥，英國政府準備在即將立法的《足球管治法案》中加入條文，禁止英超在境外舉行正式比賽。