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體育
2025-05-04 10:24:11

英超｜英國政府「嫌錢腥」　修例禁止英超海外搞正式比賽

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作為全球最多人收看的英超卻嫌錢腥，英國政府準備在即將立法的《足球管治法案》中加入條文，禁止英超在境外舉行正式比賽。(路透社資料圖片)

作為全球最多人收看的英超卻嫌錢腥，英國政府準備在即將立法的《足球管治法案》中加入條文，禁止英超在境外舉行正式比賽。(路透社資料圖片)

 

每逢球季抖暑期間，好多歐洲大球會都會去亞洲及美國踢熱身賽，美其名係操練做準備，實際卻係搵真銀。而呢啲表演賽，老老實實球員有幾認真對待，大家心知肚明。所以一直以來，為推廣聯賽，一直有聲音建議每年將一兩場正式比賽移師海外舉行，NBA及美國職棒都有類似搞作，吸引大批海外球迷入場，既贏掌聲亦豬籠入水。

事賽上，西甲及意甲已公開表示，計劃最快於下季開始將比賽移師海外舉行。但作為全球最多人收看的英超卻嫌錢腥，英國政府準備在即將立法的《足球管治法案》中加入條文，禁止英超在境外舉行正式比賽。

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這一舉措，當然獲得當地球迷團體支持。他們擔心球會為了全球市場利益，將比賽搬到海外舉行。但利物浦主席Tom Werner去年向《金融時報》表示，他堅決希望看到英超比賽於紐約、東京、洛杉磯、及里約熱內盧舉行。

目前《足球管治法案》正在英國下議院進行審議，《衛報》表示預計將加入修正案，該條文規定球會須獲監管機構批准才可「將主場比賽遷往他處」，但被批評保護力不足，因此計劃在委員會階段，提交明確禁止海外比賽的修正建議。

根據多個消息來源確認，政府原則上對此持支持態度，反對英格蘭本土比賽搬到海外舉行。

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作為香港球迷，一定支持英超可海外踢。

原文刊登於 Yahoo 體育

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