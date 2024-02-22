英超｜英國首富提出改建曼聯奧脫福球場　稱要成為英格蘭北部國家球場

英國首富拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）已獲通過成為曼聯的新股東，而他接受英國廣播公司（BBC）的訪問時，提出了有關奧脫福球場的改建計劃，並希望建成屬於英格蘭北部的國家球場。
拉特克里夫接受BBC訪問時指，曼聯自1910年起已經以奧脫福球場作為主場，然而他指出球場已經陳舊及需要重修。在有關奧脫福的重建計劃中，這位英國富豪傾向於建立新的球場而不是在現有球場作出整修。他指出：「這是時間有人興建一個國家球場在英格蘭的北部。如果可以達成，這顯然是我傾向的。我會為英格蘭的北部感覺興奮。」他指，新球場的興建位置，可以選擇在目前奧脫福球場對出的特拉福公園，他表示這潛在的計劃將會是對經濟復甦的「起爆劑」並需要與政府商討動用公帑。他建議，設立一個工作小組去研究新球場的建設，並透露已經與前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）討論過。
建議重建曼徹斯特南部
出生曼徹斯特的拉特克里夫指出，新球場可以成為英格蘭國家隊或是足總盃四強的場地，而過去一直都是在倫敦的溫布萊球場進行，當中還包括歐聯的決賽。對於有關重建計劃，可以將現有奧脫福球場擴建至容納8萬至9萬人，但他認為「這不會是完美」，原因是他認為球場已經老化，他說：「特拉福公園是工業革命的開端，如果你看看現今的曼徹斯特，距離中心約一英哩的地方，都是很陳舊和被忽略的。」
拉特克里夫指：「這將會有很大的爭議，在我看來，曼徹斯特的南部需要整個重建。而當中的核心，就是建設一個全新世界級，國家藝術級的球場，可以讓英格蘭國家隊、足總盃決賽及歐聯決賽的比賽，以服務英格蘭的北部。」他又批評：「在英國建設國家級球場有很大偏見，全部都在南部。有很多討論是要升級，但是高鐵二期已被取消，所有開支都用在倫敦的鐵路網，在北部的人納稅與南部是一樣的。為甚麼北部不可以有場地讓英格蘭比賽？為甚麼北部的人要去南部打足總盃四強？」