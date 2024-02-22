英超｜英國首富提出改建曼聯奧脫福球場　稱要成為英格蘭北部國家球場

英國首富拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）已獲通過成為曼聯的新股東，而他接受英國廣播公司（BBC）的訪問時，提出了有關奧脫福球場的改建計劃，並希望建成屬於英格蘭北部的國家球場。

拉特克里夫接受BBC訪問時指，曼聯自1910年起已經以奧脫福球場作為主場，然而他指出球場已經陳舊及需要重修。在有關奧脫福的重建計劃中，這位英國富豪傾向於建立新的球場而不是在現有球場作出整修。他指出：「這是時間有人興建一個國家球場在英格蘭的北部。如果可以達成，這顯然是我傾向的。我會為英格蘭的北部感覺興奮。」他指，新球場的興建位置，可以選擇在目前奧脫福球場對出的特拉福公園，他表示這潛在的計劃將會是對經濟復甦的「起爆劑」並需要與政府商討動用公帑。他建議，設立一個工作小組去研究新球場的建設，並透露已經與前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）討論過。