英超｜英格蘭足總介入調查　球會老闆遭指控性侵包括未成年少女

英國媒體報道，英格蘭足總對一名英超球會的老闆展開安全調查。該名被指控的老闆目前仍控制着球會，報道指3名女子報案稱被該老闆性侵，其中一人透露自己當時還不足16歲。

英國廣播公司（BBC）的調查表示，3名女子向警方舉報曾經遭1名男子性侵。其中一位女子更批評，英格蘭足總未有採取行動去保護女性，而她受害時仍未滿16歲。BBC表示，在英國警方仍未決定採取行動前，他們已經展開了自己的調查有關事件。而足總發言人向BBC表示，由於要確保安全措施達到目的，故不會對獨立事件作出評論。