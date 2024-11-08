英超｜英格蘭足總介入調查　球會老闆遭指控性侵包括未成年少女

英國媒體報道，英格蘭足總對一名英超球會的老闆展開安全調查。該名被指控的老闆目前仍控制着球會，報道指3名女子報案稱被該老闆性侵，其中一人透露自己當時還不足16歲。
英國廣播公司（BBC）的調查表示，3名女子向警方舉報曾經遭1名男子性侵。其中一位女子更批評，英格蘭足總未有採取行動去保護女性，而她受害時仍未滿16歲。BBC表示，在英國警方仍未決定採取行動前，他們已經展開了自己的調查有關事件。而足總發言人向BBC表示，由於要確保安全措施達到目的，故不會對獨立事件作出評論。
BBC表示，他們看過一封在10月底的電郵，當時足總邀請化名凱特（Kate）的投訴人會面，以了解他們的安全調查是否足夠。同時足總亦表示不會向投訴人透露調查進度，以及完成調查後的結果。據報道指，凱特在2023年7月與足總接觸，並透露自己已報警指控在她15歲時曾被一名男子強姦，然而她認為足總至今仍未有行動。她向BBC表示：「足球單位及政府，在女性受威脅之時，沒有保護女性，而是選擇視而不見，充耳不聞，以及隻字不提。」她又指，雖然足總稱展開調查，但批評有關調查缺乏透明度。
報道指，該位老闆在2021年已接受調查另一宗在1990年代性侵15歲少女的事件。然而有關案件沒有採取行動，不因是法例中在1956至2004年期間有關「非法性交」的罪行，受害人在13至15歲，要在一年內舉報。而在BBC的訪問，另一名女子透露她在1990年代後期，在她20多歲時去見工，被該名老闆關在一間房內強迫性交。有關3宗案件都已交由英國警察處理。