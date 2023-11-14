英超｜英超經典全城熱話 車路士死纏曼城和4比4

以年輕新兵為主的車路士，剛在英超鬥「三冠王」曼城時毫無懼色，兩軍於史丹福橋球場合演經典大戰，結果打和4比4，絕對是精彩絕倫的一戰。當地名將球評家拍爛手掌，曼城領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)更形容今仗就是最具娛樂性的英超，是最好的宣傳。 球證執法水平近期不斷成為英超頭條新聞，但這場「雙藍戰」令大家將話題回歸到足球之上。「藍月」先憑射手夏蘭特(Erling Haaland)以一記12碼打開紀錄，主隊迅速由39歲老將中堅堤亞高施華(Thiago Silva)建功追平；然後更憑「倒戈」的史達寧(Raheem Sterling)入波反超前。不過曼城在完半場前由文路爾艾簡治(Manuel Akanji)扳平2比2，為上半場激鬥先劃上句號。

夏蘭特梅開二度 換邊後雙方繼續鬥攻，夏蘭特攻入其在英超47戰的第49球；但上仗聯賽鬥熱刺連中三元的尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)又為車路士扳平。防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)在86分鐘為曼城領先4比3，以為3分到手之際，「藍戰士」死纏不放，再由另一倒戈兵高爾彭馬(Cole Palmer)在補時5分鐘射入12碼，追和4比4完場。曼城賽後以12戰28分續居榜首；「藍戰士」則以16分排名第10，但連續兩仗惡鬥強敵各入4球，以行動證明要重返勁旅之列！ 車路士主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)說：「真是很神奇，這就是英超是全球最難以置信聯賽的原因。要說出今戰如何精彩也確實困難，曼城是全球最佳球隊，但車路士卻懷著勇氣力爭3分。」曼城主帥哥迪奧拿也大讚：「這是英超最具娛樂性及最佳宣傳的賽事，兩軍都想贏波；就如我想像一樣，車路士是神奇球隊及球員。」今場是英超史上第五場踢成4比4的賽事，對上一次已是在2009年。