英超｜英超重開首戰 熱刺「大」戰韋斯咸

國際賽後球壇焦點又回歸英超，周六早場先演倫敦打吡，由熱刺迎戰韋斯咸。兩支中游分子，開季以來表現反覆，防守平平；勝在踢法主動肯攻，可早博足智彩入球中位數[3.5]球「大」。 (球賽編號FB2074，10月19日19:30開賽)
兩隊陣中擁有不少國腳，其中熱刺的南韓隊長孫興民，自從上月尾在歐霸勇戰拉傷腿筋後，豹隱至今；球隊在他缺陣的3場比賽，每場「總入球」最少3球，由比蘭莊臣、迪姆華拿在兩側，配合箭頭蘇蘭基攻堅，火力保持共入7球；只是防守平平，上仗作客白禮頓，領先2球下倒輸3球，輸得有點礙眼。
比蘭莊臣腳風順
沒有「孫仔」，但賣點是23歲的威爾斯國腳比蘭莊臣，此子不單保持連續6場球會賽事入波，成為球會逾百年史上第7人；更在早前代表國家隊對冰島先開紀錄，加上之後因累計黃牌夠數，無法在翌仗歐國聯對黑山出場，得以保留體力，在今戰「早場」搏殺，勢成主隊以攻代守的爭勝新要角。
韋斯咸開局平庸，可幸國際賽前主場，由箭頭米查利安東尼奧、翼鋒古達斯，以及另外兩位攻擊好手查洛保雲、盧卡斯柏基達各建一功，大炒升班馬葉士域治，一洗頹風。
韋斯咸今屆英超作客倫敦不敗
最要留意是「槌仔幫」今季聯賽頭3場作客全是鬥同市倫敦球會，並錄得1勝2和，表現更勝主場；既然信心回來，無懼作客跟實力稍為秤先的熱刺鬥攻，今場取「入球」大，分頭遠較博主勝為佳，為本輪英超之後接連好戲，先作熱身。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會