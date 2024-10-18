英超｜英超重開首戰 熱刺「大」戰韋斯咸

國際賽後球壇焦點又回歸英超，周六早場先演倫敦打吡，由熱刺迎戰韋斯咸。兩支中游分子，開季以來表現反覆，防守平平；勝在踢法主動肯攻，可早博足智彩入球中位數[3.5]球「大」。 (球賽編號FB2074，10月19日19:30開賽)

兩隊陣中擁有不少國腳，其中熱刺的南韓隊長孫興民，自從上月尾在歐霸勇戰拉傷腿筋後，豹隱至今；球隊在他缺陣的3場比賽，每場「總入球」最少3球，由比蘭莊臣、迪姆華拿在兩側，配合箭頭蘇蘭基攻堅，火力保持共入7球；只是防守平平，上仗作客白禮頓，領先2球下倒輸3球，輸得有點礙眼。