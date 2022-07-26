英超︱英足總收緊球迷闖球場懲罰　小童入場家長或同受罰

在上個球季，無論是英超聯賽或是次級的英冠等，都多次出現球迷闖入球場的場面，當中更有不愉快事件發生。英格蘭足總已計劃在新球季加強對侵入球場的球迷作出懲處，其中若有小童走入球場，其同行家長將可能受罰。

去季尾球迷闌入球場的事件大增，其中包括阿士東維拉門將羅賓奧臣（Robin Olsen）遇襲，而在英冠的升班附加賽，亦有諾定咸森林球迷襲擊錫菲聯球員事件，還有水晶宮領隊韋拉（Patrick Vieira）被球迷騷擾而引發衝突，令英國球壇再度關注球場的安全問題。另外，英國警方亦指出，有人帶同煙火或煙霧彈進入球場，對球場安全造成危險，亦將會被禁止。

加強限制煙火及煙霧彈

英格蘭足總就計劃與球會商討，採取更嚴格的制裁措施，以防止有關的行為。英格蘭在1991年通過了《足球犯罪法案》，讓政府可以採取行動檢控有關球迷，但因為場內人數眾多，不一定能辨識到有關球迷，因此，英格蘭足總將會與球會合作尋找涉案人士、增加搜索犬的使用、與社交媒體加強合作，迅速移除球迷不當行為的影片、與政府合作加強對煙火及煙霧彈供應的限制，同時考慮對曾作不法行為的小童，對其家長作出懲處。

英格蘭足總總裁Mark Bullingham表示：「我們見到，在上季末在球場內的反社會行為在增加，這都是不能接受以及對人們的安全構成威脅。英格蘭足球將會共同推出新的措施以及更強硬的制裁，從即將展開的球季起，將要釋出清晰的訊息，我們是不會容許那些不法及危險的行為。」