英超｜莫耶斯有料 「拖肥」主場勢碎「鎚仔」

自從換上回巢的莫耶斯領軍，「拖肥」愛華頓成功擺脫護級漩渦，近績非常硬淨；明晚在「時日無多」的葛迪遜公園主場，鬥志鮮明，火力亦足，迎戰同級對手「鎚仔幫」韋斯咸，主隊有力先重返勝軌。(球賽編號FB8991，3月15日23:00開賽，VIU TV 96台直播)

愛華頓的葛迪遜公園球場，自1892起使用至今，下季將會搬到可容納52,000多人的新球場。在美國財團早前入主，加上老帥莫耶斯年初回巢後，球隊成功反彈，近8場聯賽4勝4和不敗，當中主場2勝2和，包括打敗熱刺，2比2和利物浦及曼聯，火力十足；目前以28戰33分排第15位，但比降班區、尾3的葉士域治多出16分，相當安全。