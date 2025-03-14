英超｜莫耶斯有料 「拖肥」主場勢碎「鎚仔」

自從換上回巢的莫耶斯領軍，「拖肥」愛華頓成功擺脫護級漩渦，近績非常硬淨；明晚在「時日無多」的葛迪遜公園主場，鬥志鮮明，火力亦足，迎戰同級對手「鎚仔幫」韋斯咸，主隊有力先重返勝軌。(球賽編號FB8991，3月15日23:00開賽，VIU TV 96台直播)
愛華頓的葛迪遜公園球場，自1892起使用至今，下季將會搬到可容納52,000多人的新球場。在美國財團早前入主，加上老帥莫耶斯年初回巢後，球隊成功反彈，近8場聯賽4勝4和不敗，當中主場2勝2和，包括打敗熱刺，2比2和利物浦及曼聯，火力十足；目前以28戰33分排第15位，但比降班區、尾3的葉士域治多出16分，相當安全。
愛華頓英超未嘗降班
愛華頓是自英超1992年立以來，6支未嘗降班的球隊之一，連同明晚鬥韋斯咸，一直守護他們的葛迪遜公園球場，季內只餘5場聯賽上演，「拖肥」上下必好好珍惜出場爭勝的機會。球隊上仗作客狼隊，由積夏里遜妙射先開紀錄，但最終被逼和，被評為莫耶斯回巢後，球隊表現較差一仗；但返到主場續由近6場聯賽入5球的的比圖比東卡打單箭頭，遇上同級對手，有力重返勝門。
韋斯咸同樣年初易帥，由樸達接手，戰績反覆得多，但也不愁降班威脅，上仗聯賽主場0比1不敵紐卡素，聯賽連勝告終；計近4場聯賽作客只嘗一勝，入少失多。中前場主力盧卡斯柏基達上仗傷愈後備出場，但問題是由查洛保雲及古達斯充當雙箭頭，始終欠銳，今場贏波決心料不及對手，稍為看淡。
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