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體育
2025-05-19 10:42:00

英超｜華迪完美告別李斯特城　第500場比賽入第200球（有片）

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英超｜華迪（Jamie Vardy）完美告別李斯特城　第500場比賽入第200球。

英超｜華迪（Jamie Vardy）完美告別李斯特城　第500場比賽入第200球。

李斯特城的傳奇射手華迪（Jamie Vardy），在效力球會的第500場、亦是最後一場主場比賽中，攻入第200個入球，為自己在球隊的生涯畫下完美句號。他在英超最後一場主場比賽鬥葉士域治中，接應占士祖斯甸（James Justin）橫傳冷靜射入，完美重演無數球迷記憶中屬於華迪的經典入球畫面。最終這場波李斯特城贏2:0， 兩隊下屆會在英冠再戰。

李斯特城官方形容華迪為「球會歷史上最偉大的球員」，賽前有盛大歡送儀式。他曾於2016年協助球隊創造奇蹟，勇奪英超冠軍，並於2021年再度領軍捧走足總盃，兩項榮譽皆是球會首度問鼎。而一班當年同華Dee一齊為狐狸贏到英超冠軍的球員如真禾特（Danny Drinkwater）、摩根等亦有親身到場，見證老大哥華迪的告別派對。

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英超｜華迪（Jamie Vardy）與家人接受李斯特城球迷歡送。（路透社） 英超｜華迪（Jamie Vardy）與家人接受李斯特城球迷歡送。（路透社） 華迪告別李斯特城主場。（路透社） 華迪被李斯特城官方形容華迪為「球會歷史上最偉大的球員」。（路透社） 華迪今季英超攻入9球。（路透社） 華迪獲李斯特城球迷舉起旗幟歡送。（路透社） 華迪獲李斯特城英超冠軍舊隊友到場祝賀。（路透社）

華迪仍未言退

雖然華迪宣布將於季後離隊，結束與球會長達13年的情緣，但華迪日前接受《天空體育》訪問時，強調自己仍有實力繼續作戰：「我從不懷疑自己，這就是我。足球世界變幻莫測，你永遠不會知道接下來會發生甚麼。我會一直踢下去，直到雙腿告訴我該停下來。而我的雙腿，現在還沒說話。」

原文刊登於 Yahoo 體育

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