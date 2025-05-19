英超｜華迪完美告別李斯特城　第500場比賽入第200球（有片）

李斯特城的傳奇射手華迪（Jamie Vardy），在效力球會的第500場、亦是最後一場主場比賽中，攻入第200個入球，為自己在球隊的生涯畫下完美句號。他在英超最後一場主場比賽鬥葉士域治中，接應占士祖斯甸（James Justin）橫傳冷靜射入，完美重演無數球迷記憶中屬於華迪的經典入球畫面。最終這場波李斯特城贏2:0， 兩隊下屆會在英冠再戰。

李斯特城官方形容華迪為「球會歷史上最偉大的球員」，賽前有盛大歡送儀式。他曾於2016年協助球隊創造奇蹟，勇奪英超冠軍，並於2021年再度領軍捧走足總盃，兩項榮譽皆是球會首度問鼎。而一班當年同華Dee一齊為狐狸贏到英超冠軍的球員如真禾特（Danny Drinkwater）、摩根等亦有親身到場，見證老大哥華迪的告別派對。