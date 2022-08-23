英超︱「落難」雙紅會　曼聯主場2:1贏利物浦

開季齊齊脫腳的英超雙雄，曼聯與利物浦在周一(22日)上演一場落難的雙紅會。季初兩戰全敗的曼聯在查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford）的入球，以2:1擊敗利物浦，取得今季首捷，而利物浦就以2和1負僅得2分。

賽前大批曼聯球迷，在奧脫福球場外發起大規模的抗議行動，要求格拉沙家族退出曼聯。而在場內，備受批評的哈利馬古尼（Harry Maguire）與費特（Fred）未有列陣，連同有傳一直希望離隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）齊齊坐在後備席。

馬古尼C朗列後備

曼聯在這一改變下，表現有所改善。正選上陣的小將艾蘭加（Anthony Elanga）本來有先開紀錄的機會，不過他接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的傳球，面對利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker），僅僅中柱彈出。但是曼聯在16分鐘還是率先打開紀錄，艾蘭加左路殺入禁區，再傳入中路的辛祖，辛祖面對紅軍大門前，先假動作騙過占士米拿（James Milner）後起腳射入，為曼聯取得領先。之後曼聯有基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的罰球，僅僅被艾利臣比加托出，半場紅魔主場1球領先。