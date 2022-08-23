英超︱「落難」雙紅會　曼聯主場2:1贏利物浦

開季齊齊脫腳的英超雙雄，曼聯與利物浦在周一(22日)上演一場落難的雙紅會。季初兩戰全敗的曼聯在查頓辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford）的入球，以2:1擊敗利物浦，取得今季首捷，而利物浦就以2和1負僅得2分。
賽前大批曼聯球迷，在奧脫福球場外發起大規模的抗議行動，要求格拉沙家族退出曼聯。而在場內，備受批評的哈利馬古尼（Harry Maguire）與費特（Fred）未有列陣，連同有傳一直希望離隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）齊齊坐在後備席。
馬古尼C朗列後備
曼聯在這一改變下，表現有所改善。正選上陣的小將艾蘭加（Anthony Elanga）本來有先開紀錄的機會，不過他接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的傳球，面對利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker），僅僅中柱彈出。但是曼聯在16分鐘還是率先打開紀錄，艾蘭加左路殺入禁區，再傳入中路的辛祖，辛祖面對紅軍大門前，先假動作騙過占士米拿（James Milner）後起腳射入，為曼聯取得領先。之後曼聯有基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的罰球，僅僅被艾利臣比加托出，半場紅魔主場1球領先。
換邊後曼聯換入季前表現不俗的安東尼馬迪爾（Anthony Martial）代替艾蘭加。這位法國前鋒很快取得表現，53分鐘曼聯的一次反擊，馬迪爾放直線予拉舒福特，後者單刀輕鬆建功，取得他今季的首個入球，為曼聯領先至2:0。紅軍在81分鐘，雖然法比奧卡華路（Fabio Carvalho）的起腳被擋出，但穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）頭槌補中，為利物浦追回一球，只是為時已晚，曼聯主場贏2:1。
滕哈格：一切都是態度
曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後表示：「我們可以來做好戰術，但這一切都是與態度有關。這是場上的溝通和爭勝的心態。我需要是不同的方式，不一樣的態度，這就是我們帶上球場。這只是一個開始，我們可以打得更冷靜和更有侵略性。我們團結成一支好的團隊，並且有好的心態，這是我們今場見到的。」他又對拉舒福特與辛祖今場取得入球表示高興，而他指希望球員能保持這種表現在每一場的比賽，而不只是對利物浦。另外，曼聯賽後亦宣布卡斯米路（Casemiro）的加盟。
至於利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）就指：「這顯然我們的傷兵狀態是有點棘手，我們在過去的星期只有14至15個主力球員可用，我們要確定他們不會受傷，因此我們沒有太多的選擇。雖然我們的狀況這樣，但表現上有好轉，如果我們對所做的事更有自信，我們還是可以贏到比賽。這聽來可能很荒謬，但我是這樣看到。」