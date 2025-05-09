英超｜褪色榜首戰 利物浦向阿仙奴傷口「撒鹽」

歐聯被「雙殺」出局後，「兵工廠」阿仙奴要收拾心情，匆匆在周日晚英超榜首大戰，作客鬥提早封王的利物浦；雖然兵工廠仍要「保次席、保歐聯」，但始終士氣大受打擊，據報今場賽前會列隊向新王者利物浦致敬，體力、氣勢大為輸蝕，今仗必博利物浦主勝。(球賽編號FB1546，5月11日23:30開賽)
阿仙奴歐聯回復強陣出征巴黎，可惜早段又破不了對方鋼門的十指關，之後氣勢大幅轉弱，最終1比2敗走，兩回合計被巴黎聖日耳門「雙殺」；主帥阿迪達(Arteta)對上一次為兵工廠捧盃已是2020年英足盃，再一次「無冠」收場，對這支主將勇熟、新星排隊上位的倫敦「一哥」，短期打擊極大。任由「達Sir」賽後安慰球隊是本屆歐聯百分百最佳球隊，創痛短期難以愈合。
無論如何，悲傷也要走下去。阿仙奴面對餘下3場聯賽，不但要搶分保住聯賽「三連亞」名次；本輪前只領先第5位的車路士4分，來屆歐聯席位其實未到手；但一眾主力大戰過後未及回氣，主帥又不喜輪換，只怕不易在晏菲路即時反彈。
對手利物浦冠軍到手，上仗作客車路士派出部分副選出場，表現走樣，後防漏洞頗多下，1比3敗走；但今場返回近7場聯賽主場全勝的晏菲路，無論陣容及戰意上都會加強，以在阿仙奴傷口「撒鹽」。預計主帥史洛治(Slot)會讓蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)重返正選，中堅伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)取回查洛爾昆沙(Jarell Quansah)的中堅位置。
紅軍計近5次聯賽對戰阿仙奴，只得3和2負，周日晚繼續跟球迷在主場開封王派對，應是破近年不勝宿命的最佳時機。
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