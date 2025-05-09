英超｜褪色榜首戰 利物浦向阿仙奴傷口「撒鹽」

歐聯被「雙殺」出局後，「兵工廠」阿仙奴要收拾心情，匆匆在周日晚英超榜首大戰，作客鬥提早封王的利物浦；雖然兵工廠仍要「保次席、保歐聯」，但始終士氣大受打擊，據報今場賽前會列隊向新王者利物浦致敬，體力、氣勢大為輸蝕，今仗必博利物浦主勝。(球賽編號FB1546，5月11日23:30開賽)

阿仙奴歐聯回復強陣出征巴黎，可惜早段又破不了對方鋼門的十指關，之後氣勢大幅轉弱，最終1比2敗走，兩回合計被巴黎聖日耳門「雙殺」；主帥阿迪達(Arteta)對上一次為兵工廠捧盃已是2020年英足盃，再一次「無冠」收場，對這支主將勇熟、新星排隊上位的倫敦「一哥」，短期打擊極大。任由「達Sir」賽後安慰球隊是本屆歐聯百分百最佳球隊，創痛短期難以愈合。