英超｜解讀阿諾特點解要離開紅軍？

如果幾年前，你問阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）會唔會選擇整個球員生涯只效力利物浦一間球會，佢一定會答：「會！」但係而家又會轉會到皇馬（好大機會）呢？究竟佢想達到咩成就呢？
成為世界足球先生
自1968年佐治貝斯（George Best）以嚟，只有3位英格蘭球會的球員贏到世界足球先生名譽，最近一次為上年效力曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）。阿諾特曾經兩度獲提名，2019年同2022年分別得19位同22位。效力皇家馬德里，絕對比效力利物浦得到更多人的認同，亦更大機會贏歐聯冠軍，換言之更大機會拎到世界足球先生獎座。
同「老Best」比寧咸並肩作戰
眾所周知阿諾特同祖迪比寧咸（Jude Bellingham）是老Best。曾經幾次國家隊集訓比賽期間，紅軍球迷想叫阿諾特邀請比寧咸加盟。不過今時今日情況相反，比寧咸由多蒙特轉投皇馬後，已搖身變成為世界級球星，而一切阿諾特都看在眼內。
球會續約問題
利物浦管理層喺2021年夏天只係同阿諾特續4年約，導致佢今年可以自由身離隊，完全低估咗當時續短約所帶嚟的影響。而紅軍管理層又遲遲等到上年先再傾續約，不過當時阿諾特心已向皇馬，一心一意想接受新挑戰，所以絕對唔係錢嘅問題（佢本人所講）。
球會同英格蘭國家隊局限發揮
阿諾特在英格蘭球會可以有更好發揮嗎？佢嘅視野、長傳、創造力驚人。某程度上，利物浦喺聯賽盃決賽不敵紐卡素，原因就係缺少咗佢嘅能力。而國家隊方面，前領隊修夫基（Gareth Southgate）6年內只29次征召佢，阿諾特喺3次大賽亦只合共上陣242分鐘，當中一半時間於2024年歐洲國家盃擔當中場位置。效力皇馬呢支銀河艦隊，得到強大隊友支援，絕對有利佢發揮。加上佢今季嘅整體防守表現都有所提升，所以大家都可以放長雙眼睇下，著上白色波衫嘅阿諾特，未來幾年有咩成就！
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