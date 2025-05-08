英超｜解讀阿諾特點解要離開紅軍？

如果幾年前，你問阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）會唔會選擇整個球員生涯只效力利物浦一間球會，佢一定會答：「會！」但係而家又會轉會到皇馬（好大機會）呢？究竟佢想達到咩成就呢？

成為世界足球先生

自1968年佐治貝斯（George Best）以嚟，只有3位英格蘭球會的球員贏到世界足球先生名譽，最近一次為上年效力曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）。阿諾特曾經兩度獲提名，2019年同2022年分別得19位同22位。效力皇家馬德里，絕對比效力利物浦得到更多人的認同，亦更大機會贏歐聯冠軍，換言之更大機會拎到世界足球先生獎座。