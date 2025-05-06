英超｜諾定咸森林再失分　主場僅和水晶宮

諾定咸森林爭取歐聯席位再遇挫折，球隊在周一（5日）的英超獨腳劇，主場僅以1:1迫和水晶宮，目前落後聯賽第5的車路士2分，餘下3周聯賽要爭取前5的希望變得困難。

今季一度聯賽升上第3位的森林，在季尾逐漸失速，球隊之前的4場聯賽僅得1勝。在主場迎戰水晶宮，兩隊上半場未有入球。不過換邊後15分鐘，森林門將的馬斯素斯（Matz Sels）撲跌泰歷米素爾（Tyrick Mitchell），球證經視像助理裁判（VAR）的協助，判罰12碼。水晶宮由伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）操刀射入領先。雖然森林在4分鐘後就由梅里路（Murillo）扳平，不過森林仍僅以1:1賽和水晶宮，在聯賽以61分排第5，落後車路士2分。餘下3周的聯賽中，森林的對手包括對降班的李斯特城以及下游的韋斯咸，而煞科戰會在主場對車路士。