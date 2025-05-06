英超｜諾定咸森林再失分　主場僅和水晶宮

諾定咸森林爭取歐聯席位再遇挫折，球隊在周一（5日）的英超獨腳劇，主場僅以1:1迫和水晶宮，目前落後聯賽第5的車路士2分，餘下3周聯賽要爭取前5的希望變得困難。
今季一度聯賽升上第3位的森林，在季尾逐漸失速，球隊之前的4場聯賽僅得1勝。在主場迎戰水晶宮，兩隊上半場未有入球。不過換邊後15分鐘，森林門將的馬斯素斯（Matz Sels）撲跌泰歷米素爾（Tyrick Mitchell），球證經視像助理裁判（VAR）的協助，判罰12碼。水晶宮由伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）操刀射入領先。雖然森林在4分鐘後就由梅里路（Murillo）扳平，不過森林仍僅以1:1賽和水晶宮，在聯賽以61分排第5，落後車路士2分。餘下3周的聯賽中，森林的對手包括對降班的李斯特城以及下游的韋斯咸，而煞科戰會在主場對車路士。
對於球隊的歐聯機會，森林主帥的紐奴（Nuno Espirito Santo）表示：「我們之前的表現是很好，在12碼之後也表現得很好。我們很快就入球追平，這對我們是正面的。在上半場，我們是控制了比賽，我們創造及主導比賽，令水晶宮無法反擊或取得控球。下半場就不同了，這是很的反應，然而到最後，水晶宮有潛質的球員造成了威脅。他們在3個前線球員下，有很好的組織能力，當他們有空間時是很危險。我們還需要在主場對李斯特城，這是困難的。這亳無疑問，（歐聯席位）仍是需要繼續爭下去。」