英超｜諾定咸森林贏熱刺　重上聯賽季席

來季的英超將有5個歐聯席位，賽前第6的森林是前7支爭取歐聯的球隊之一。作客的森林上半場5分鐘已取得領先，艾利諾安達臣（Elliot Anderson）把握角球機會，對手解圍在禁區頂「半窩利」抽入。森林再等5分鐘本來有機會拉開比數，基斯活特（Chris Wood）接應隊友的傳中，禁區近門「逗」入，不過視像助理裁判（VAR）指越位在先而無效。但這位新西蘭老牌國腳在16分鐘還是再下一城，他再次接應傳中，搶先在對手門將前頂入，令森林半場領先兩球。

換邊後熱刺早段有追近的機會，角球開出古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）前柱仰後，不過森林的哈利托夫路（Harry Toffolo）白界前解圍。然而熱刺還是在87分鐘追回一球，李察利臣（Richarlison）接應隊友在右路傳中，12碼點頭槌頂入，但也為時已晚，熱刺主場輸1:2。森林全取3分後，以2分之差壓過紐卡素重上聯賽第3。而目前除了前二的利物浦及阿仙奴外，第3至第7位球隊僅差3分，餘下5輪5隊爭奪最後3個歐聯席位。

普斯迪古路：輸掉不應該輸的比賽

帥位備受壓力的熱刺主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）賽後表示：「這是另一場我們輸掉不應該輸的比賽。這已經像是我們今季的一部份，在關鍵時刻讓自己變得困難。集中力不足，失掉一些大意的失球。我們的足球是很出色，這是很丟臉。我們完全主導比賽，但這是另一場不能接受的落敗。我不需要跟球迷說甚麼，就是輸得太多了，我是知道的。很清楚他們是不滿意我們的成績，無論是我還是球員們。我們需要接受這是我們的責任，我們未達到應有的水平。」