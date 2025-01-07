英超｜諾定咸森林贏狼隊取6連勝　下周對利物浦變榜首戰

上季因為被扣分，聯賽以第17名完成避過降班，森林今季卻成為聯賽的黑馬之一。球隊在上月初不敵曼城之後就一直未輸過，在聖誕快車之中也取得3連勝。森林作客7分鐘已打破悶局，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）禁區內接應隊友的橫傳射入，令森林取得領先。狼隊之後其實有多次追平的機會，但是佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）接應黃喜燦橫傳，在龍門口卻射中對手的後衛，之後的一次頭槌又被森林門將馬斯素斯（Matz Sels）又成功擋出。

森林在44分鐘一次反攻，基斯活特（Chris Wood）接應隊友底線傳中，為球隊半場前拉開2:0。下半場大部份時間兩隊都未有把握到機會，直到補時森林再藉一次反擊，由艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）把握空門機會射入，令森林輕鬆以3:0取勝。

基比斯韋特想帶領森林出戰歐聯

森林的主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）被問到球隊爭標的機會，他指自己不敢看聯賽榜：「我不知道，可能到季尾我會去看一下。我答應你們我會。我們嘗試一起建立一些美好的東西。我們享受着這旅程，其他並不重要。聯賽榜不是重要，我們就是繼續前進。」對於下周中森林會在聯賽對楞首的利物浦，紐奴表示：「對不起沒法回答你的問題。不過這是現實，我們需要為這場比賽做好準備。」至於森林功臣的基比斯韋特對於球隊有機會來季出戰歐聯：「這將會非常難以置信。這裡只有很少球迷可以見證第2次。能為他們創造這機會是我們真的想為球會做的事。」森林對上一次出席歐洲賽已是1995至96的球季。