英超｜諾定咸森林7球大炒白禮頓　基斯活特帽子戲法

在上周聯賽輸掉自去年12月初的首場比賽後，諾定咸森林迎來大反彈，主場以7:0大破白禮頓，創球隊在英超史上的最大勝仗，而新西蘭射手的基斯活特（Chris Wood）是自1987年後，首位森林球員在主場大演帽子戲法。
上季還在護級的森林，今季在紐奴（Nuno Espirito Santo）領軍下如脫胎換骨，賽前在聯賽排第3位。然而上仗作客0:5不敵般尼茅夫，是球隊自去年12月初以來首次敗陣。可是球隊返回主場卻大反彈，李維士鄧克（Lewis Dunk）將基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）的地波傳中改變方向入網，12分鐘森林取得領先。這位前阿仙奴球員在25分鐘接應角球頂入，令球隊拉開差距。基斯活特在32分鐘接應伊蘭加（Anthony Elanga）傳中頂入，在視像裁判檢視後證實入球有效，半場森林已3球在手。
換邊後森林未有放慢腳步，基斯活特在64分鐘再為主隊拉開比數至4球。而在5分鐘後，森林獲得12碼，這位33歲的新西蘭射手操刀射入，成為自1987年的尼祖哥洛夫（Nigel Clough）以來，另一位在森林主場大演帽子戲法的球員。然而歷高威廉斯（Neco Williams）以及祖達施華（Jota Silva）各建一功，令森林以球會英超史上最大比數的7:0贏波。再次追至與阿仙奴同分，在聯賽榜繼續排第3。
森林英超史上最大勝仗
紐奴在賽後表示：「球員在場上的反應遠超我們的預期。我們曾經擔心，我們想要重返正軌，因為上一周表現不夠好，而他們留意到這點，而且也做出很好的回應。我們很好運地先入球，一個烏龍球，但這也是因為摩根（基比斯韋特）的走動做成，他闖入禁區交出個好波，白禮頓有立即作反應，之後永遠都是困難的狀態。」