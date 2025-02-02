英超｜諾定咸森林7球大炒白禮頓　基斯活特帽子戲法

在上周聯賽輸掉自去年12月初的首場比賽後，諾定咸森林迎來大反彈，主場以7:0大破白禮頓，創球隊在英超史上的最大勝仗，而新西蘭射手的基斯活特（Chris Wood）是自1987年後，首位森林球員在主場大演帽子戲法。

上季還在護級的森林，今季在紐奴（Nuno Espirito Santo）領軍下如脫胎換骨，賽前在聯賽排第3位。然而上仗作客0:5不敵般尼茅夫，是球隊自去年12月初以來首次敗陣。可是球隊返回主場卻大反彈，李維士鄧克（Lewis Dunk）將基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）的地波傳中改變方向入網，12分鐘森林取得領先。這位前阿仙奴球員在25分鐘接應角球頂入，令球隊拉開差距。基斯活特在32分鐘接應伊蘭加（Anthony Elanga）傳中頂入，在視像裁判檢視後證實入球有效，半場森林已3球在手。