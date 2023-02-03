英超｜豪裝車路士迎擊富咸 誓重拾打吡之王本色

豪裝戰「車」，矚目登場！單是上月轉會窗埋單勁花逾3億英鎊擴軍的車路士，在本輪英超打頭陣，今晚香港時間深夜迎戰富咸(4/2 04:00)，誓要重振倫敦打吡之王本色。
剛在冬窗轉會「死線」前以1.07億英鎊、簽約8年半加盟車路士的阿根廷中場安素費南迪斯，將會穿上剛離隊的佐真奴原本擁有的「5號」球衣，成為藍戰士冬窗第8位加盟的新兵，今場隨時候命。他賽前表示：「我急不待在球迷面前上陣，以及在場內場外幫助隊友。」另外兩位上月加盟的新兵、包括法國中堅班洛特巴迪亞舒尼、以及上次打和利物浦時，已後備出場的烏克蘭新星翼鋒梅迪歷，今場有機會獲領隊樸達重用，不過借用前鋒祖奧菲歷斯要繼續停賽。
車路士近期表現稍有起色，繼主場打敗水晶宮後，作客悶和利物浦，但現時仍然排聯賽榜第10位，樸達由白禮頓過檔後，即取聯賽3連勝，不過球隊近11戰聯賽只嘗2勝，今屆20場聯賽只入22球，比前領阿仙奴及曼城，分別少23及31球。
球隊上月中首循環作客以1比2不敵富咸，祖奧菲歷斯粗野攔截即紅牌被逐；而據《BBC》統計，車路士仍以52.7%勝率，成倫敦打吡之王，相反富咸則是最差，歷來勝率只有19.3%。若車路士今夜在這場西倫敦打吡勝出，將是歷來第150場打吡勝仗，將激勵如重新組軍的車仔再「踩油」出發。
富咸圖「雙殺」車路士
聯賽排第7的富咸，近期賽事頻密，自主場打敗車路士後氣勢轉弱，聯賽接連受挫紐卡素及熱刺，英足盃只能主場逼和英冠新特蘭。王牌射手阿歷山大米祖域、翼鋒韋利安、波比列特、中堅添列姆及門將賓特尼奴，將會在聯賽復任正選。球隊亦剛借得阿仙奴右閘薛迪索拉斯及簽下塞爾維亞中場沙沙盧傑補強，今場當然希望成就球會史上、首次在聯賽「雙殺」車路士的偉績。
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