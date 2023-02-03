英超｜豪裝車路士迎擊富咸 誓重拾打吡之王本色

豪裝戰「車」，矚目登場！單是上月轉會窗埋單勁花逾3億英鎊擴軍的車路士，在本輪英超打頭陣，今晚香港時間深夜迎戰富咸(4/2 04:00)，誓要重振倫敦打吡之王本色。

剛在冬窗轉會「死線」前以1.07億英鎊、簽約8年半加盟車路士的阿根廷中場安素費南迪斯，將會穿上剛離隊的佐真奴原本擁有的「5號」球衣，成為藍戰士冬窗第8位加盟的新兵，今場隨時候命。他賽前表示：「我急不待在球迷面前上陣，以及在場內場外幫助隊友。」另外兩位上月加盟的新兵、包括法國中堅班洛特巴迪亞舒尼、以及上次打和利物浦時，已後備出場的烏克蘭新星翼鋒梅迪歷，今場有機會獲領隊樸達重用，不過借用前鋒祖奧菲歷斯要繼續停賽。

車路士近期表現稍有起色，繼主場打敗水晶宮後，作客悶和利物浦，但現時仍然排聯賽榜第10位，樸達由白禮頓過檔後，即取聯賽3連勝，不過球隊近11戰聯賽只嘗2勝，今屆20場聯賽只入22球，比前領阿仙奴及曼城，分別少23及31球。

球隊上月中首循環作客以1比2不敵富咸，祖奧菲歷斯粗野攔截即紅牌被逐；而據《BBC》統計，車路士仍以52.7%勝率，成倫敦打吡之王，相反富咸則是最差，歷來勝率只有19.3%。若車路士今夜在這場西倫敦打吡勝出，將是歷來第150場打吡勝仗，將激勵如重新組軍的車仔再「踩油」出發。