英超︱費爵爺雲加成名人堂首兩位領隊　二人合共贏16次冠軍

作為英超史上最偉大領隊的費爵爺，在1986年開始執教曼聯，費爵爺至2013年在曼聯退休。期間贏得13次的英超冠軍，當中包括兩次的三連冠。費格遜在810場英超賽事中，共取得528場的勝仗，獲得1,752分。而他個人亦贏過11次的年度最佳領隊以及27次每月最佳領隊。他在獲得選入名人堂後表示：「我真的很高興可以入選英超名人堂。這是一個個人榮譽的認證。然而這不只於我個人，還有多年來在曼聯工作的同事，所以我以球會、職員以及球員為榮。」

雲加：與費爵爺共享是無上光榮

他又指：「我的工作就只讓球迷開開心心回家。曼聯的歷史以及我的期望成為我的動力，然後我盡力去建立一班有同樣期望的球員，去確保我們能達到這些目標。」對於一同入選的老對手雲加，他表示：「我想雲加也值得入選，因為他很出色地將阿仙奴轉化。他們成為一支很難戰勝的球隊，我們大家都想贏，大家互相激勵對方。」他又透露：「在這幾年退休之後，我們會一起去他在瑞士熟悉的小餐館。他其實是個很有趣的人，我很享受跟他一起，不過我仍然要負責選葡萄酒。」

至於雲加就表示：「我很榮幸獲得選入英超名人堂。我們經常希望為球迷送上特別的東西，當你擁有能夠做出非凡成就的球員時，對我來說最重要就是要做到盡善盡美。我喜歡聽到人們說他們喜愛阿仙奴，我很尊重球會的價值觀，即使離開了這崗位，他仍然在成長，變得更強大。」對於費爵爺，他表示：「與費爵爺共享，這是我無上的光榮。就像兩個拳手，大家互相拚命相搏。直到最後，你會尊敬這位老對手，並尋找機會與他相聚。大家飲着酒分享過往的記憶。」

雲加領軍阿仙奴出戰828場英超聯賽，共取得476場勝仗，並在2003至2004年創造出不敗奪冠的神話。