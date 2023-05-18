英超︱賓福特東尼違賭博條例　被罰停賽8個月

東尼早前被指在2017年2月至2021年1月，虔力斯肯索普、韋根、彼德堡以及賓福特期間，多次參與足球博彩活動，被英格蘭足總調查，並在周三正式作出處分。東尼在社交媒體就表示，對判決感到「自然失望」，但在足總的獨立委員會作出書面說明前不會作出評論。

賓福特的英格蘭前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），被指多達232次違反英格蘭足總有關於足球員的賭博條例下，英格蘭足總在周三（17日）正式開出罰單，東尼將要被停賽8個月，以及罰款5萬英鎊（約48.87萬港元）

停賽至明年1月中結束

根據有關的懲處，東尼即時禁止比賽及受訓，但在停賽令結束前的4個月，他可以重新回到球會受訓，而他的停賽令將會到明年1月17日結束。東尼又表示，感謝家人及朋友以及球會和球迷的支持，東尼指自己會專注在重返賽場以及下個球季的準備。

東尼今季為賓福特上陣33場並攻入20球，同時亦獲得過英格蘭國家隊的徵召。在2020年，英格蘭的守將捷比亞（Kieran Trippier）亦曾因為違反賭博條例，下注自己轉投馬德里體育會，被足總停賽10個星期。在2017年，前英格蘭國腳的祖爾巴頓（Joey Barton）也因為在過去10年參與過1,260次的比賽下注，而被罰停賽18個月，在上訴後減刑至13個月。