英超｜賓福特激鬥富咸 倫敦奇兵打吡

今屆英超奇兵賓福特及富咸，今晚深夜將於前者的社區球場，合演本輪尾場英超(07/03 04:00)，雙方各擁王牌前鋒，今季表現一直平穩，今場倫敦打吡可謂名副其實的五五波。

賓福特由丹麥籍領隊法蘭克帶領下，上屆首次升英超以第13名完成，今屆表現更上層樓，近11場聯賽保持不敗下，暫時排第9，但只比排第7的富咸少4分及少賽2場，兩軍跟多支傳統勁旅，爭上前6踢來屆歐洲賽，仍大把機會。

「蜜蜂兵團」賓福特上季升上英超起展翅騰飛，跟擁有善射的艾雲東尼壓陣有關，此子近2季在英超共入9個12碼，在本屆射手榜以14球位居前列，不過場外卻惹上大麻煩。這位26歲的英格蘭球星，上周已承認違反262條賭波控罪中的多項指控，據報有機會被英足總判罰停賽半年。艾雲東尼隨即在個人社交平台IG，表達對判罰刑期半年的消息外洩感到「困擾」。他說：「我一直被告知調查是保密。我無法再作進一步評論，並要繼續專注在自己的足球事業。」

除艾雲東尼外，「蜜蜂兵團」仍有麥比奧莫及尤尼韋沙，兩位今屆已共入9球的前鋒攻堅；球隊雖正延續在頂級聯賽最長的不敗戰績，但計近9場倫敦打吡只勝出1次，包括上仗主場戰至補時才1比1逼和水晶宮。

