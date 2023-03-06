英超｜賓福特激鬥富咸 倫敦奇兵打吡

今屆英超奇兵賓福特及富咸，今晚深夜將於前者的社區球場，合演本輪尾場英超(07/03 04:00)，雙方各擁王牌前鋒，今季表現一直平穩，今場倫敦打吡可謂名副其實的五五波。
賓福特由丹麥籍領隊法蘭克帶領下，上屆首次升英超以第13名完成，今屆表現更上層樓，近11場聯賽保持不敗下，暫時排第9，但只比排第7的富咸少4分及少賽2場，兩軍跟多支傳統勁旅，爭上前6踢來屆歐洲賽，仍大把機會。
「蜜蜂兵團」賓福特上季升上英超起展翅騰飛，跟擁有善射的艾雲東尼壓陣有關，此子近2季在英超共入9個12碼，在本屆射手榜以14球位居前列，不過場外卻惹上大麻煩。這位26歲的英格蘭球星，上周已承認違反262條賭波控罪中的多項指控，據報有機會被英足總判罰停賽半年。艾雲東尼隨即在個人社交平台IG，表達對判罰刑期半年的消息外洩感到「困擾」。他說：「我一直被告知調查是保密。我無法再作進一步評論，並要繼續專注在自己的足球事業。」
除艾雲東尼外，「蜜蜂兵團」仍有麥比奧莫及尤尼韋沙，兩位今屆已共入9球的前鋒攻堅；球隊雖正延續在頂級聯賽最長的不敗戰績，但計近9場倫敦打吡只勝出1次，包括上仗主場戰至補時才1比1逼和水晶宮。
新兵所羅門繼續著火
今屆回升英超的富咸，表現亦令人驚喜，除了王牌前鋒阿歷山大米祖域，繼續展示高效入球率，暫以11球平個人在英超18/19年球季的入球紀錄外；新加盟門將賓特尼奴、中場祖奧柏拉夏及祖奧彭利拿、老翼鋒韋利安位位對辦。近期爆紅的更有在冬窗由薩克達借用的以色列中場所羅門，先是近3場英超後備出場全部入波；剛戰英足盃擔正又有士哥，領軍打入8強。中場祖奧柏拉夏聯賽累積10牌黃牌，今場停賽，防中或由沙沙盧傑頂上。
富咸已保持近7場不敗，該隊首循環曾靠米祖域90分鐘入波，3比2絕殺賓福特；兩軍又是英超本輪前死球入波最多球隊(15球)，近況及贏波瓣數接近，今夜倫敦打吡激戰難免。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)