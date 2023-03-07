英超︱賓福特西倫敦打吡3:2贏富咸　連續12場保持不敗

賓福特的不敗走勢延續，在周一（6日）晚的英超聯賽，賓福特在西倫敦打吡戰以3:2擊敗富咸，除了與對手縮窄差距至1分，並少打兩場，仍有望爭取來季歐洲賽資格，同時球隊的不敗走勢延續至12場。
法蘭克（Thomas Frank）帶領的賓福特，今季繼續保持表現，今仗開賽僅6分鐘，富咸未能解除角球威脅下，被賓諾克（Ethan Pinnock）禁區頂射入領先。富咸雖然在39分鐘，由以色列的蘇洛文（Manor Solomon）門前把握隊友角球中楣彈出後頂入，半場為富咸追平1:1。
東尼連續22次射入12碼
然而換邊後8分鐘，富咸守將禁區內被指犯規，賓福特獲得12碼，射手的艾雲東尼（Ivan Toney）射入，這是他連續射入的第22個12碼，令賓福特再度領先。加上馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）在85分鐘擴大比數。雖然富咸補時9分鐘由卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）追回一球，不過賓福特仍以3:2擊敗富咸。
雖然富咸仍以39分排聯賽第7位，而賓福特則以38分排第9，但富咸多打2場，賓福特與第6的紐卡素也只不過相差3分。對於歐洲賽的資格，法蘭克表示：「對我而言這是非常重要，因為我們可以去完夢。我永遠會將目標定得更高，不過更重要是不要得意忘形。我們目前在一個好的位置，但一切仍在繼續進行。」