英超︱賓福特西倫敦打吡3:2贏富咸　連續12場保持不敗

賓福特的不敗走勢延續，在周一（6日）晚的英超聯賽，賓福特在西倫敦打吡戰以3:2擊敗富咸，除了與對手縮窄差距至1分，並少打兩場，仍有望爭取來季歐洲賽資格，同時球隊的不敗走勢延續至12場。

法蘭克（Thomas Frank）帶領的賓福特，今季繼續保持表現，今仗開賽僅6分鐘，富咸未能解除角球威脅下，被賓諾克（Ethan Pinnock）禁區頂射入領先。富咸雖然在39分鐘，由以色列的蘇洛文（Manor Solomon）門前把握隊友角球中楣彈出後頂入，半場為富咸追平1:1。