熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 姜濤 二手樓 回鄉證 香港學校 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2023-03-07 11:00:37

英超︱賓福特西倫敦打吡3:2贏富咸　連續12場保持不敗

分享：
東尼連續射入第22個12碼。(路透社)

東尼連續射入第22個12碼。(路透社)

賓福特的不敗走勢延續，在周一（6日）晚的英超聯賽，賓福特在西倫敦打吡戰以3:2擊敗富咸，除了與對手縮窄差距至1分，並少打兩場，仍有望爭取來季歐洲賽資格，同時球隊的不敗走勢延續至12場。

法蘭克（Thomas Frank）帶領的賓福特，今季繼續保持表現，今仗開賽僅6分鐘，富咸未能解除角球威脅下，被賓諾克（Ethan Pinnock）禁區頂射入領先。富咸雖然在39分鐘，由以色列的蘇洛文（Manor Solomon）門前把握隊友角球中楣彈出後頂入，半場為富咸追平1:1。

蘇洛文一度為富咸追平。(路透社) 東尼的12碼令賓福特再領先。(路透社) 馬菲亞斯贊臣為賓福特鎖定勝果。(路透社) 雲尼斯奧斯為富咸追回一球。(路透社)

東尼連續22次射入12碼

然而換邊後8分鐘，富咸守將禁區內被指犯規，賓福特獲得12碼，射手的艾雲東尼（Ivan Toney）射入，這是他連續射入的第22個12碼，令賓福特再度領先。加上馬菲亞斯贊臣（Mathias Jensen）在85分鐘擴大比數。雖然富咸補時9分鐘由卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius）追回一球，不過賓福特仍以3:2擊敗富咸。

雖然富咸仍以39分排聯賽第7位，而賓福特則以38分排第9，但富咸多打2場，賓福特與第6的紐卡素也只不過相差3分。對於歐洲賽的資格，法蘭克表示：「對我而言這是非常重要，因為我們可以去完夢。我永遠會將目標定得更高，不過更重要是不要得意忘形。我們目前在一個好的位置，但一切仍在繼續進行。」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受