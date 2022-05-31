英超︱賽會欲審查森林班主　曾被指涉操控賽果及販毒

英冠的諾定咸森林，在周日(29日)的升班附加賽，取得升上英超的資格，不過這支兩屆歐洲冠軍卻要面對新的挑戰。因為英超賽會將要審查他們的希臘班主Evangelos Marinakis。

Evangelos Marinakis是希臘航運巨頭，並同時擁有希臘球會奧林比亞高斯，在2017年以5,000萬英鎊（約4.94億港元）收購森林，最後獲得英格蘭足球聯賽會的審核而成為班主。然而Evangelos Marinakis多次被指涉及與操控賽果以及販毒的案件有關，而由於英超賽會與英格蘭足球聯賽會是獨立的機構，而英超有更嚴格的程序，故Evangelos Marinakis能否通過仍然未知。

Evangelos Marinakis在希臘已涉及多宗案件，不過全部嫌疑已被解除。而歐洲足協亦作出過操控賽果的調查，但未有作出起訴。英超方面早已向英格蘭足球聯賽會查詢森林的指控，而Evangelos Marinakis目前未有明顯觸犯英超賽會的條件。然而英超方面的法律團隊，希望可以確定Evangelos Marinakis是否有涉及其在海外指控的證據。

涉命案沙特王儲仍獲准收購紐卡素

不過，去年英超賽會亦因為紐卡素的沙特公共投資基金，可能涉及記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的命案，而一度拖延紐卡素的賣盤，但最後仍批准有關的轉售。