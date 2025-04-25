英超｜超級電腦預測曼城森林紐卡素前五　車路士維拉飲恨

根據 Opta 的超級電腦預測模型，曼城擊敗阿士東維拉後，取得前五名的機率已高達 95.52%。由哥迪奧拿領軍的藍月亮目前正值佳境，餘下賽程亦未見重大威脅，預料有望輕鬆完成目標。

隨着英超冠軍幾近塵埃落定，護級形勢亦漸趨明朗，今季最後階段最受關注的焦點，無疑是歐聯資格的爭奪戰。而由於英格蘭來季將獲得五個歐聯席位，讓多支非傳統豪門球隊也燃起一線希望。

車路士29.06%入前五

不過最令人驚喜的，莫過於諾定咸森林的急速上升。他們剛作客擊敗熱刺，晉身歐聯的機率躍升至 81.39%。對於一支季初仍被預期排在中下游的球隊而言，這是一個極具爆炸性的變化。

相反，車路士的混亂與不穩則充分反映在其僅得 29.06% 的前五名機率。馬利斯卡麾下的藍軍面臨極為嚴苛的收官賽程，將先後對陣利物浦、曼聯及紐卡素，模型亦指出賽程與狀態雙重不利。

紐卡素趕尾班車

紐卡素仍保持競爭力，踢歐聯機率 77.5%。賀維帶領的球隊自從在維拉公園崩盤後已逐步回穩，並即將迎來對車路士的關鍵交鋒，成為晉級形勢的直接轉捩點。

阿士東維拉則在關鍵時刻失速。他們於敗於曼城後，前五希望大幅滑落至 16.5%。模型認為多線作戰導致球員疲態畢現，加上關鍵時刻缺乏穩定性，成為不利因素。