英超︱踢走格拉沙現曙光？英首富出手冀全資收購曼聯

新球季英超開咧兩連敗後，曼聯球迷對現任班主格拉沙家族的憤怒，已經達到頂點，並計劃組織對下周一曼聯對利物浦的雙紅會，展開大規模杯葛活動。《彭博社》引述消息人士透露，格拉沙家族目前只是考慮出售少量股權，英國億萬富翁拉特克利夫（Jim Ratcliffe）爵士馬上表態願意購入股份，並希望未來全資控股曼聯。



消息人士指，曼聯已就引入新投資者，進行初步可能性討論。不過，格拉沙家族尚未準備好放棄對曼聯的控股，因為球會目前價值約在50億英鎊左右。《泰晤士報》隨即向拉特克利夫的發言人查詢，對方證實這位化工巨頭英力士的創始人，願意與格拉沙家族磋商。



發言人表示，「如果曼聯需要出售，拉特克利夫爵士絕對是個潛在買家。如果出售少量股份的事情有可能發生，我們將有興趣就曼聯的長期擁有權進行談判。」發言人又指對曼聯的新投資，可以用於提升包括奧脫福球場在內的基礎設施：「這並非花多少錢或不花錢的問題，拉特克利夫爵士正考慮現在可以做點甚麼，因為他作為曼聯球迷，非常明瞭曼聯對這座城市有多重要，感覺是時候讓這支球隊接受新生了。」



英國首富拉特克利夫爵士不但擁有法甲球會尼斯，也自稱自小就是曼聯球迷，他早前亦曾參與過競購車路士。

至少三家財團對曼聯虎視眈眈

另外，據英國《獨立報》獨家報道，至少有三家財團有意就收購曼聯準備正式報價。《獨立報》指，自五月以來，不少富豪與經理人之間已舉行多次會議，原因是業內愈來愈多人認為，全球體育史上最大的收購案，極可能在未來1年至24個月內發生。