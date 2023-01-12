英超｜車仔求挫富咸反彈 菲歷斯報到振士氣

不一樣的西倫敦打吡！與以往多年走勢不同，車路士現時排名比今夜對手富咸(13/01 04:00)還要低，可謂「形勢逆轉」；而藍戰士為擺脫劣勢，近期已積極增兵，並剛借得葡萄牙球星祖奧菲歷斯，振奮士氣，今場作客有力贏波反彈。

樸達去年9月初接替杜曹掌「車仔」帥印後，一度出現蜜月期，但球隊在持續出現大量傷兵下，表現走低，計近9場正式比賽錄得6敗，聯賽排名跌至第10。車路士董事局已表態公開支持受壓的樸達，繼續留任；而美國班主保希利亦已辭去暫代體育總監一職，讓新任技術總監、曾在薩爾斯堡相中新「入球機器」艾寧夏蘭特的維維爾(Vivell)等人，接手增兵大計。

車路士借用菲歷斯至季尾

車路士在轉會冬窗非常活躍，新簽的莫迪前鋒大衛科芬拿、摩納哥中堅班洛特巴迪亞舒尼已先後登場。馬德里體育會的葡國前鋒祖奧菲歷斯，已抵史丹福橋報到，將以借用身份來投至季尾，但今仗應趕不及上陣，料在去年夏天簽入的史達寧及奧巴美揚養傷下，夏維斯將繼續掛帥，並由美臣蒙特及薛耶治兩側支援。